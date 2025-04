air up si espande alla vendita al dettaglio in Italia

La catena dm Italia accoglie il rivoluzionario sistema di idratazione air up in 89 negozi in tutto il Paese ed online

air up , il pionieristico sistema di borracce ricaricabili che aggiunge sapore all'acqua attraverso l'olfatto, sta espandendo la sua presenza in Italia con il primo lancio nel settore retail. A partire dal 12 aprile, infatti, l'innovativo sistema di borracce e pod profumati di air up saranno disponibili in 89 store dm in Italia, aggiungendosi al negozio online. Questa mossa rafforza la partnership tra dm Italia e air up, che collaborano in Austria dal 2022. Questa pietra miliare rafforza l'impronta al dettaglio di air up in tutta Europa e porta un'idratazione più sana e accessibile ai consumatori italiani come mai prima d'ora.

Il successo di air up in Italia

Sebbene questa rappresenti la prima importante partnership di vendita al dettaglio di air up in Italia, il brand ha già costruito una forte presenza sul mercato sin dal lancio del suo store online a settembre 2021. Finalmente ora il brand tedesco dà a 10 milioni di consumatori l'opportunità di sperimentare in prima persona l'idratazione basata sull’olfatto. Oggi, l'Italia è uno dei primi 5 mercati per l'azienda generando oltre 50 milioni di euro di fatturato e vendendo a oltre 1 milione di clienti, a testimonianza della crescente importanza che gli italiani attribuiscono all'idratazione, alimentata dal sistema innovativo del brand.

I prodotti di air up disponibili negli store dm Italia saranno:

Borraccia air up Twist Pro, 600ml Cobalto Blueberry

Borraccia air up Twist Pro, 600ml Lilla Lavender

air up Pods: Pesca, Ciliegia, Frutti di bosco, Anguria

Offrire un'idratazione più sana a più consumatori

L'espansione al dettaglio di air up negli store dm in Italia rientra nella più ampia strategia di vendita al dettaglio di air up nei principali mercati europei, seguendo i lanci di successo nelle principali catene europee, tra cui Sainsbury's nel Regno Unito e i principali rivenditori in Germania, come ROSSMANN, Müller, Kaufland e Rewe, Coop in Svizzera e la stessa dm in Austria. Questa nuova partnership con dm Italia accelera ulteriormente la missione di air up di rivoluzionare l'idratazione in tutta Europa.

Una forza crescente nell'innovazione dell'idratazione

Dal suo lancio nel 2019, air up ha rivoluzionato il settore delle bevande conquistando più di 16 milioni di consumatori in tutto il mondo, offrendo un'alternativa alle bevande zuccherate attraverso la sua tecnologia di idratazione Scentaste. Utilizzando l'olfatto retronasale, air up consente ai consumatori di aggiungere sapore all’acqua, senza zuccheri aggiunti, dolcificanti o ingredienti artificiali. I pod aromatizzati sono appositamente studiati per essere collocati sul beccuccio della borraccia, cosicché l’aroma profumato scelto venga rilasciato mentre si beve, consentendo al nostro cervello di interpretarlo come sapore.

Questo approccio rivoluzionario non solo aiuta a raggiungere il fabbisogno giornaliero di acqua, ma si allinea anche alla crescente domanda di scelte più sane e sostenibili.

"Siamo entusiasti di portare air up negli store dm Italia attraverso questa partnership strategica, che segna un passo importante nella nostra espansione al dettaglio in Europa", ha affermato Chris Hauth, CEO di air up. "L’Italia ha dimostrato di essere un mercato dinamico e impegnato per noi e dm fornisce l'ambiente di vendita al dettaglio perfetto per air up. Questa partnership riflette un impegno condiviso per rendere più accessibile un'idratazione più sana e, con questo lancio, puntiamo a portare la nostra esclusiva soluzione di idratazione a un numero ancora maggiore di consumatori".

Affrontare le sfide dell'idratazione in Italia

Una ricerca recente evidenzia l'importanza di migliorare le abitudini di idratazione. Un sondaggio italiano condotto da YouGov l'anno scorso ha rivelato che il 96% degli italiani riconosce l'importanza di bere la giusta quantità di acqua, ma solo il 56% sa che è necessario bere almeno 2 litri di acqua al giorno e il 64% beve meno della quantità raccomandata. Inoltre, uno studio europeo sull'idratazione ha scoperto che molti individui non soddisfano le raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per l'assunzione giornaliera di acqua. Con un'esperienza di bevanda saporita senza zucchero o additivi artificiali, air up offre una soluzione innovativa per incoraggiare un maggiore consumo di acqua.

Potrebbe interessarti anche:

Recensione Borraccia Air Up RE:Steel

air up e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products uniscono le forze

air up fa scattare la scintilla in questo giorno di San Valentino