Luca Argentero compie 47 anni e scherza con Simona Ventura: Stavolta non sono medaglie

Luca Argentero festeggia oggi, sabato 12 aprile, il suo 47º compleanno. L’attore ha colto l’occasione per ricordare sui social una celebre gaffe di Simona Ventura risalente al 2021. All’epoca, Argentero aveva pubblicato su X un post per celebrare le 40 medaglie vinte dagli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, accompagnato da una faccina commossa, la bandiera tricolore e due mani alzate. Simona Ventura, fraintendendo il messaggio, gli aveva scritto: “Auguri Luca!!”, convinta che stesse festeggiando il 40º compleanno.

L’attore aveva subito chiarito con tono affettuoso: “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso”. All’epoca Argentero aveva 43 anni. La conduttrice, rendendosi conto dell’errore, aveva risposto ridendo: “Ahahah ti ho tolto tre anni, magari lo facessero a me”.

Anche nel 2024, alla fine delle Olimpiadi di Parigi, Argentero aveva ricordato la scena ironizzando su X: “40!!!! Ma domani... quindi cara Simona Ventura preparati, perché domani mi aspetto i tuoi auguri più sentiti”. La Ventura aveva replicato: “Auguri Luca!! È proprio vero che per te gli anni non passano mai”.

Oggi, per i suoi 47 anni, l’attore ha condiviso una foto in bianco e nero accompagnata dalla frase: “47 e non sono medaglie...”, tornando con autoironia su quell’equivoco diventato virale.

