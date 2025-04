Atterra con l’elicottero fuori pista a Madonna di Campiglio per sciare

Un imprenditore lombardo di 60 anni ha sorpreso tutti atterrando con il proprio elicottero nel comprensorio sciistico del Grostè, vicino a Madonna di Campiglio, per concedersi una sciata. L’uomo ha toccato terra direttamente in una zona di fuori pista oltre i 1600 metri, dove lo sbarco senza autorizzazione è vietato. Appena sceso dal velivolo, ha indossato scarponi e sci ed è partito per la discesa, mentre i carabinieri, increduli, osservavano la scena. Fermato poco dopo, ha ammesso di non avere alcun permesso per l’atterraggio, motivando la scelta con i troppi impegni lavorativi e la forte voglia di sciare. Pur essendo in regola con licenza di volo e assicurazione, è stato sanzionato con una multa di 2mila euro.

