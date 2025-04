Scatena la tempesta in Tarkir: La Dracotempesta

Wizards of the Coast ha lanciato oggi Tarkir: La Dracotempesta , l'ultimo set del celebre gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering (MTG) . Tornate all'iconico piano di Tarkir, dove draghi selvaggi e temibili clan si scontrano in immense battaglie per il potere e la sopravvivenza. Tarkir: La Dracotempesta è disponibile su Amazon e nei negozi di giochi locali . Il set è uscito anche su MTG Arena l'8 aprile.

Una nuova era per Tarkir

Tarkir è sconvolta da imponenti e terrificanti dracotempeste , che imperversano su tutta la terra e generano draghi selvaggi , come mai se ne sono visti prima. Nuovi e potenti Draghi Spirito sono stati evocati dalle tempeste, cacciando i precedenti signori dei draghi e spingendo i cinque clan a combattere per la supremazia della terra. Ora, in mezzo al vortice draconico, Narset ed Elspeth cercano di porre fine alle tempeste draconiche che si stanno diffondendo oltre il piano, mentre Sarkhan Vol ostacola la loro strada. Nel frattempo, Jace cerca qualcosa nelle profondità del Reame di Meditazione che potrebbe minacciare il multiverso!

Nuove Meccaniche

Impreziosite i vostri mazzi con uno stormo di nuove carte Drago e portate la distruzione dall'alto con due nuovissime abilità a tema drago:

Le Dracotempeste sono incantesimi con potenti abilità di entrata che vengono restituiti alla mano per essere rilanciati quando si gioca un Drago.

Omen è un nuovo sottotipo di carta che vi permette di scegliere se lanciare un piccolo incantesimo, che poi si rimescola nel vostro grimorio, o un grande Drago. Quando si dice una presenza imponente!

I cinque clan di Tarkir sono tornati, ognuno con la propria vibrante cultura e un gameplay immersivo. Trova il tuo clan e unisciti alla battaglia con lo stile di gioco che fa per te, compresa una nuova parola chiave per ogni clan:

Resistere , la parola chiave di Abzan (Bianco, Nero, Verde), si concentra sui segnalini. Quando si giocano creature con Resistere, i giocatori possono aggiungere N segnalini +1/+1 o creare N/N token Spirito.

Turbinio , la parola chiave di Jeskai (Blu, Rosso, Bianco), permette di creare mini turni combo con molteplici magie. Le carte con Turbinio attivano un effetto aggiuntivo quando lanci la tua seconda magia ogni turno.

Rinnovare , la parola chiave di Sultai (Nero, Blu, Verde), permette ai giocatori di esiliare carte dal loro cimitero come stregoneria per divertimento e profitto. Per Rinnovare, pagate un costo di mana ed esiliate la carta per ottenere un risultato potente.

Mobilitare, la parola chiave di Mardu (Rosso, Bianco, Nero), mira a spronare una strategia a tutto campo per il turno. Le creature con Mobilitare si innescano quando attaccano, creando più attaccanti con minacciare che vengono sacrificati all'inizio della successiva sottofase finale.

Armonizzare , la parola chiave di Temur (Verde, Blu, Rosso), è tutta incentrata sulle grandi creature che riducono i costi. Puoi lanciare una carta con Armonizzare dal tuo cimitero per il suo costo di Armonizzare e puoi tappare una creatura non tappata che controlli per pagare il suo potere in mana generico.

Combatti al Fianco del Tuo Clan

L'esclusivo gameplay a tre colori di ogni clan e le nuove abilità offrono nuove strategie da utilizzare nella lotta per la sopravvivenza. Scegliete il vostro clan e preparatevi alla battaglia con cinque nuovi mazzi Commander, ognuno dei quali presenta un leggendario capo clan di Tarkir e un Drago Spirito. Ogni mazzo è pronto per essere giocato subito e contiene tutto ciò che serve per giocare nel formato multigiocatore più popolare di Magic.

Collezionare Tarkir: La Dracotempesta

Tarkir: La Dracotempesta presenta un tesoro di reliquie che il tuo clan può reclamare, con carte ambite, nuovi trattamenti delle carte e foil tematici che danno vita a Tarkir. L'orgoglio dei tesori di Tarkir è Mox di Diaspro, una potente aggiunta a qualsiasi mazzo drago. I trattamenti Regolari e Draconici possono essere trovati nelle Buste di gioco e nei Collector Booster. La versione serializzata, limitata a 500 copie, presenta un esclusivo artwork di Dan Frazier e un Bordo retrò, ed è disponibile solo nei Collector Booster.

Tarkir ha una ricca storia e l'ultimo set presenta una serie di trattamenti in stile vetrina che onorano l'eredità dei clan e dei draghi. Le carte Draconiche celebrano i draghi selvaggi del piano con un bordo a tema, mentre le carte Clan senza bordo danno vita alle cinque fazioni con un tema unificato. L'influenza dell'anziano drago Ugin su Tarkir si manifesta nelle nuove carte Fuoco Spettrale, con illustrazioni speciali e bordi impregnati dell'eterea presenza di Ugin.

I letali draghi possono avere anche un lato carino. Ci sono sei nuove carte Reversibili senza bordo, ognuna delle quali presenta una versione temibile e una adorabile delle vostre creature alate preferite.

Le terre fetch sono tornate nello slot Special Guest! Estraete potenti terre fetch nemiche per i vostri mazzi preferiti, con un tocco di Tarkir. Le nuove terre fetch testurizzate a Scaglia di drago foil aggiungono un'esperienza visiva e tattile immersiva ai paesaggi storici del piano. Queste sono un'esclusiva dei Collector Booster.

La presenza dei draghi si avverte in tutta Tarkir e il loro avvicinamento è annunciato da ombre minacciose raffigurate nelle Terre Base a illustrazione completa, che mostrano le dimensioni di queste creature selvagge. Tarkir: La Dracotempesta propone un secondo trattamento delle Terre Base a illustrazione completa, offrendo uno sguardo ravvicinato e personale ai draghi del piano. Ritenetevi molto fortunati, o sfortunati, a guardare dritto in questi occhi!

Magic: The Gathering: Tarkir: La Dracotempesta include Buste di gioco, Collector Booster, Mazzi Commander, Prerelease Pack e Bundle.

Potrebbe interessarti anche: