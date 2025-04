Shaila Gatta in crisi dopo il Grande Fratello: “Sto cadendo, ho bisogno di aiuto”

Shaila Gatta ha condiviso un intenso sfogo sui social, raccontando il difficile periodo che sta attraversando dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato e la partecipazione al Grande Fratello. L'ex velina ha pubblicato una serie di Instagram stories in cui ha mostrato la perdita di peso e descritto il suo stato emotivo: “-4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà”.

Nel messaggio, Gatta ha parlato del peso dei giudizi ricevuti dopo il reality e delle difficoltà nel riprendere in mano la propria vita: “Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così”. Dopo la finale del programma, la ballerina è stata duramente criticata dai fan dell’ex compagno per il comportamento avuto nei suoi confronti nella Casa.

“Ma la verità è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno. Dentro di me, c’è solo dolore”, ha scritto Shaila, raccontando di sentirsi “confusa, triste, depressa”. Ha poi aggiunto di sentirsi “un pezzo di vetro, vulnerabile”, e che la sua vita è “in bilico tra rabbia, frustrazione e dolore”.

Infine, l’appello: “Non ho le forze di ridere forzatamente, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano. Quella della mia famiglia e del mio psicoterapeuta”. Ha concluso con un video allo specchio per mostrare ai follower il cambiamento fisico subito negli ultimi mesi.

