Santiago De Martino imita il padre Stefano e conduce Affari Tuoi: la foto che conquista i social

Stefano De Martino ha condiviso su Instagram uno scatto del figlio Santiago che lo ritrae mentre finge di condurre Affari Tuoi, imitando in tutto e per tutto lo stile del padre. Nato dalla relazione con Belen Rodriguez, il dodicenne ha vestito abiti simili a quelli indossati da Stefano in trasmissione: pantaloni neri attillati, camicia bianca, cravatta nera e pettinatura sbarazzina, con il classico sorriso furbo.

Lo scatto, probabilmente realizzato dietro le quinte del programma, mostra Santiago con il gomito appoggiato sul pacco numero 11, intento a "parlare" con il Dottore tramite l’iconico telefono rosso. La somiglianza tra padre e figlio ha colpito anche gli utenti di X, dove è circolata una foto di Stefano ai tempi di Amici, ventenne e con un look molto simile. "È proprio un mini De Martino", ha commentato un utente.

Il 9 aprile, giorno del suo dodicesimo compleanno, Santiago ha ricevuto una tenera dedica pubblica anche da parte di sua madre. In un post su Instagram, Belen ha scritto: "12 anni amore mio, come vola il tempo. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te… tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta". Le parole accompagnano una raccolta di immagini del figlio, da quando era bambino fino a oggi.

Emma Marrone ospite al gran finale di Step: attesa per la reunion con Stefano De Martino - Gran finale di stagione questa sera su Rai2 per Stasera tutto è possibile, con grande attesa per la partecipazione di Emma Marrone, ospite d’eccezione del conduttore Stefano De Martino. L’evento segna il ritorno in tv della cantante accanto al suo ex compagno, oggi suo grande amico, in un clima di evidente complicità.

Stefano De Martino ed Emma Marrone, siparietto nel backstage e regalo ironico: Una casa a Roma - Scambio ironico nel backstage dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, in onda martedì 8 aprile, tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, ospite speciale dello show. La cantante ha scherzato con il conduttore per non aver ricevuto alcun regalo in occasione della sua partecipazione.

Emma Marrone e Stefano De Martino: Reunion a Napoli dopo 15 anni - La cantante Emma Marrone e il conduttore televisivo Stefano De Martino si sono ritrovati a Napoli per l'ultima puntata di "Stasera tutto è possibile", il game show di Rai 2. Dopo la registrazione, il duo ha trascorso la serata in una nota pizzeria napoletana insieme al resto del cast.