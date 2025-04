Nuova stagione di Vigor - MELTDOWN

Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare il lancio della 22a stagione di Vigor - Meltdown. Con i livelli di radiazioni in aumento e le sirene che impazzano, gli Outlander devono prepararsi al caos nucleare. Un nuovo Pass Battaglia, l'arrivo di action figure collezionabili e un sistema di preselezione del guardaroba molto richiesto sono ora disponibili, dando ai giocatori più varietà e opzioni tattiche per il loro viaggio nelle Outlands. Solo i più forti resisteranno al fallout!

Preparatevi a un Pass Battaglia pieno zeppo di equipaggiamento essenziale per la sopravvivenza. Le tute Hazmat, le maschere antigas e gli elmetti da combattimento aiuteranno gli Outlander ad affrontare i pericoli di un campo di battaglia radioattivo, mentre le skin per le armi verde tossico e gialle a strisce vi permetteranno di distinguervi nel caos. Inoltre, grazie all'attesissimo guardaroba preimpostato, i giocatori possono salvare fino a cinque outfit personalizzati, per cambiare facilmente look in base alle diverse strategie.

Vigor Meltdown Trailer

Sono arrivati dei nuovi oggetti da collezione: le action figure! Sparse per le mappe Encounter, queste figure rappresentano le passate stagioni di Vigor, ognuna con un look unico e una frase d'effetto. Assicurandosi un'action figure, questa verrà esposta nella nuova teca del Rifugio. Le action figure della stagione 22 possono essere sbloccate attraverso le sfide stagionali e altre arriveranno nelle stagioni future.

Le Outlands non risparmiano nessuno. Il Doomsday Raider Pack equipaggia gli Outlander con potenti armi e attrezzature tattiche per dominare il campo di battaglia. Con outfit esclusivi, armi potentissime, granate antiradiazioni e un arsenale di materiali di consumo, questo pacchetto preparerà i giocatori a tutto. Il pacchetto può essere acquistato una sola volta per account ed è disponibile per un periodo limitato a 69,99 dollari.

Tornate alle vostre radici in Vigor Chronicles: Bloodline! Riuscirete a ripristinare le “vecchie vie” ricostruendo le Outlands o sceglierete tradizioni più oscure?

Le Outlands hanno sete di sangue. Lode alle vecchie vie!

List delle nuove feature:

Crossplay console

Bloodline Battle Pass

Donation Hub aggiornato e recompense potenziate

Effetto lacerazione per coltelli, trappole per orsi e balestre

Trappola per orsi rinnovata

Pacchetto Lawkeeper Premium

Ritorno dei packs preferiti dai fan

