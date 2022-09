In Vigor Chronicles: Deliverance arriva la stagione dei Crossover!

Viaggiate fino alle Terre Desolate partendo da Everon In Vigor Chronicles: Deliverance



L’assoluzione arriverà grazie alla scienza nel nuovo update del gioco!



Bohemia Interactive annuncia oggi la release di Vigor Chronicles: Deliverance, l’ultimo capitolo nella serie del loro looter-shooter free-to-play, Vigor. Il nuovo update, disponibile da oggi, introdurrà il nuovo Adrenaline Shot, consumabile atto a potenziare le performance fisiche, un Pass Battaglia da 75 livelli ispirato ad Armaverse e la nuova SMG Berry M12! Preparatevi a scoprire le ultime aggiunte alle sfide stagionali, e non dimenticatevi di dare un’occhiata ai nuovi craft boost all’interno del vostro rifugio!

Vigor Chronicles: Deliverance – Trailer

https://youtu.be/99mUWpB594g





Il nuovo capitolo di Vigor Chronicles



Con questo nuovo aggiornamento, Bohemia Interactive ha l'occasione perfetta per introdurre un crossover tra Vigor e Arma Reforger, che è stato rilasciato in accesso anticipato nel maggio 2022. Il crossover si presenta sotto forma di un Battle Pass ispirato agli asset e ai cosmetici di Arma Reforger.



La seconda collaborazione in Vigor Chronicles: Deliverance si presenta sotto forma di un pacchetto con personaggi tratti da DayZ, nello specifico Hannah e Yellow King! Assumete il ruolo di questo iconico duo e scrivete la vostra storia nelle Terre Desolate!



Anche se non ci sarà una nuova iterazione di audio-cassette nelle Outlands, il trailer offre uno sguardo alla storia di Vigor.



"Siccome sapevamo che non avremmo potuto introdurre un nuovo set di audio-cassette con questo aggiornamento, volevamo comunque essere in grado di raccontare una storia attraverso il trailer e collegare alcuni pezzi delle stagioni precedenti. Questo trailer parla di John Anderson, un soldato che è stato catturato su Everon e trasportato in una prigione sovietica. Dopo molte sofferenze, deve compiere una fuga rocambolesca e trovare un volto familiare nelle Terre Desolate", ha dichiarato Antonis Dimosthenous, Marketing Specialist.



Principali caratteristiche



Pass Battlglia (75 livelli) di Chronicles: Deliverance



Ispirato ad Arma Reforger

Nuovo consumabile Adrenaline Shot

Nuova arma SMG Berry M12

Modifiche al Rifugio

Nuove sfide stagionali + premi speciali

Pacchetto Fallen Crown di DayZ

Boost Instant craft

Ricompense Air Drop migliorate

Miglioramento dell’esperienza generale

Ottenete un istantaneo speed boost e una negazione di peso decisiva per muoversi con estrema rapiditàFate tremare i nemici con questa SMG di livello militareI miglioramenti al rifugio hanno ora un effetto miglioratoSuperate 50 sfide stagionali per sbloccare una ricompensa esclusiva.

L’esperienza è ora più leggera e immediata, così da permettere ai giocatori (vecchi e nuovi) di esplorare le Terre Desolate più velocemente.



