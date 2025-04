Xi a Trump sui dazi Usa: la Cina non teme la guerra commerciale

La Cina "non ha paura" della guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti dopo l'annuncio del 2 aprile delle nuove tariffe doganali sui prodotti cinesi, salite fino al 145%. Il presidente cinese Xi Jinping, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche sull’escalation, ha affermato che "non ci sono vincitori nelle guerre commerciali e andare contro il mondo porta solo all'autoisolamento". Le sue parole sono state riportate dalla Cctv durante l’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita a Pechino.

Xi ha sottolineato che "per oltre 70 anni, lo sviluppo cinese si è basato sull'autosufficienza e sul duro lavoro, mai sull’elemosina degli altri", ribadendo che la Cina non teme "nessuna repressione ingiusta". Ha poi aggiunto che, "indipendentemente da come cambierà l'ambiente esterno, la Cina rimarrà fiduciosa e continuerà a gestire con determinazione i propri affari".

Il leader cinese ha infine invitato Pechino e Unione Europea ad assumersi responsabilità comuni per la tutela della globalizzazione economica e dell’ambiente imprenditoriale globale, opponendosi congiuntamente a qualsiasi forma di coercizione unilaterale.

