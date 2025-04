Italia quarta in Europa per obesità infantile, crescono i disturbi alimentari tra bambini e adolescenti

L’Italia è al quarto posto in Europa per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile, secondo i dati aggiornati che coinvolgono anche l’Istituto superiore di sanità. Crescono i disturbi alimentari che interessano circa 3 milioni di persone nel Paese, con un esordio sempre più precoce, già tra gli 8 e i 9 anni, e un aumento marcato durante l’adolescenza. Le forme più diffuse includono anoressia nervosa, bulimia e Arfid (disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo).

Il tema è stato discusso al congresso Pedialò, in programma a Lodi il 10 e 11 aprile. Roberta Giacchero, direttrice della Pediatria e del Dipartimento della Donna e Materno Infantile dell’ASST di Lodi, segnala che dal 2019 i disturbi alimentari tra gli adolescenti sono aumentati del 60%, con sintomi che compaiono per lo più tra i 15 e i 19 anni, ma con un'età d’esordio in calo.

I dati del sistema di sorveglianza Okkio alla Salute 2023 mostrano che nella fascia 8-9 anni circa il 19% dei bambini è in sovrappeso, il 10% soffre di obesità e il 2,5% di obesità grave. Nonostante alcuni segnali di miglioramento legati a stili di vita più sani, i numeri restano elevati.

La giornata inaugurale del congresso è dedicata agli adolescenti, con una tavola rotonda multidisciplinare su cyberbullismo, dipendenza da sostanze e incongruenza di genere, alla presenza di rappresentanti istituzionali, psichiatri, neurologi e internisti.

La seconda giornata prevede sessioni scientifiche su immunizzazione neonatale, nutrizione, malattie rare, neurologia pediatrica e nuove terapie, oltre a corsi pratici su ecografia toracica, ginecologia nell’adolescente e spirometria. Pedialò, giunto alla terza edizione, punta a rafforzare il coordinamento tra pediatri ospedalieri e del territorio, promuovendo un confronto multidisciplinare per migliorare i percorsi di cura dedicati ai giovani.

