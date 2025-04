Prodi sulla giornalista Mediaset: Gesto piccolo, non ho intimidito nessuno

Romano Prodi interviene sulla polemica legata all'episodio del 22 marzo, quando ha tirato i capelli alla giornalista Lavinia Orefici di Mediaset, inviata di Quarta Repubblica, che gli aveva posto una domanda sul Manifesto di Ventotene. Ospite a Piazza Pulita su La7, l’ex premier si difende: "Lei crede che quella mossa sia stata aggressiva? Ho risposto alla domanda, non ho intimidito nessuno. Da anni i giornali di destra mi attaccano, la Meloni lo ha fatto due volte. Sono una voce libera, basta un piccolo incidente per farne un affare di Stato".

Alla domanda se si scusi per il gesto, Prodi replica: "Uno si scusa di una malefatta. Una cosa così piccola... Vuol dire che do fastidio a qualcuno".

Nel corso dell’intervista, Prodi commenta anche la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington, prevista per il 17 aprile. "È una visita di cortesia, come quella fatta da Macron e altri. Trump ha detto che non tratta con i singoli Stati ma con la Ue. Il mandato gliel’ha tolto lui", afferma l’ex premier.

Sul fronte economico, Prodi sottolinea l'intenzione dell’ex presidente USA di introdurre dazi comuni contro la Cina: "È quello che vuole. Mancano però 90 giorni, può succedere di tutto. Lo spirito pubblico europeo verso Trump non è più quello di un tempo. Rischiamo di diventare il punching ball in questa situazione".

Prodi e il gesto verso la giornalista Lavinia Orefici: Nulla da chiarire - Durante la presentazione del libro scritto con Massimo Giannini all'Auditorium di Roma, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha avuto un confronto acceso con Lavinia Orefici, giornalista di Quarta Repubblica. Alla domanda della cronista su un passaggio del Manifesto di Ventotene riguardante la proprietà privata, Prodi ha reagito visibilmente infastidito, esclamando: "Ma che cavolo mi chiede? Ma il senso della storia ce l’ha lei o no?".

Prodi si irrita con una giornalista Mediaset su Ventotene: Ma che cavolo mi chiede? - Durante la presentazione del libro 'Il dovere della speranza' a Roma, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha avuto un acceso scambio con Lavinia Orefici, giornalista di Mediaset. La cronista ha chiesto a Prodi un commento su un passaggio del Manifesto di Ventotene riguardante la proprietà privata, recentemente citato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera.

Romano Prodi, lutto nella famiglia : si spegne improvvisamente Flavia Franzoni, sua moglie - Romano Prodi, ex presidente del Consiglio italiano, insieme ai suoi figli Giorgio e Antonio, annuncia con profondo dolore la scomparsa di sua moglie, Flavia Franzoni. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del suo ufficio stampa. Flavia, 76 anni, è deceduta in modo improvviso durante un viaggio in Umbria con il marito lungo un sentiero francescano.