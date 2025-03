Prodi e il gesto verso la giornalista Lavinia Orefici: Nulla da chiarire

Durante la presentazione del libro scritto con Massimo Giannini all'Auditorium di Roma, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha avuto un confronto acceso con Lavinia Orefici, giornalista di Quarta Repubblica. Alla domanda della cronista su un passaggio del Manifesto di Ventotene riguardante la proprietà privata, Prodi ha reagito visibilmente infastidito, esclamando: "Ma che cavolo mi chiede? Ma il senso della storia ce l’ha lei o no?". Successivamente, ha afferrato una ciocca dei capelli della giornalista.

In un primo momento, Prodi aveva negato l'accaduto, sostenendo di averle solo toccato la spalla. Tuttavia, un video trasmesso da DiMartedì su La7 ha mostrato chiaramente il gesto. Nonostante le immagini, Prodi ha dichiarato: "Non c’è proprio niente da chiarire. Se si vuole creare l’incidente nei confronti di un vecchio professore, lo si faccia pure. E io gioisco".

Lavinia Orefici ha espresso il proprio disagio per l'accaduto, affermando: "Il presidente Prodi, oltre a rispondere con tono aggressivo e intimidatorio, ha preso una ciocca dei miei capelli e l'ha tirata. Per me è stato scioccante".

L'Ordine dei Giornalisti ha condannato l'episodio, sottolineando la necessità di rispettare la dignità e la professione dei giornalisti. Il presidente Carlo Bartoli ha dichiarato: "I giornalisti esigono rispetto, è il momento di mettere fine una volta per tutte a comportamenti inaccettabili".

Prodi si irrita con una giornalista Mediaset su Ventotene: Ma che cavolo mi chiede?

Romano Prodi, lutto nella famiglia : si spegne improvvisamente Flavia Franzoni, sua moglie