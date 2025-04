Femminicidio di Ilaria Sula: trovato coltello nell'abitazione dell'ex, genitori di Mark Samson sotto indagine

La Polizia Scientifica ha rinvenuto tracce di sangue e un coltello nell'appartamento di via Homs, residenza di Mark Antony Samson, ex fidanzato di Ilaria Sula. Il sopralluogo, effettuato mercoledì pomeriggio, ha portato al sequestro dell'arma, che sarà sottoposta ad analisi per determinare se sia stata utilizzata nel delitto. Samson ha dichiarato di aver gettato l'arma del delitto in un cassonetto, ma le autorità stanno verificando la veridicità di questa affermazione.

Attualmente, i genitori di Samson non risultano indagati, sebbene fossero presenti nell'abitazione durante l'omicidio. La Procura sta valutando la loro posizione per determinare un possibile coinvolgimento. Per contestare loro un concorso nel reato, è necessario attendere gli esiti delle analisi delle tracce ematiche, che richiederanno alcuni giorni.

Il corpo di Ilaria Sula è stato ritrovato in una valigia in un dirupo nei pressi del comune di Poli. Samson, fermato per l'omicidio, ha confessato di aver trasportato il cadavere in auto e di averlo abbandonato nel dirupo. Ha inoltre affermato di aver gettato il coltello utilizzato per l'omicidio in un cassonetto e il telefono della vittima in un tombino nel quartiere Montesacro. Le accuse a suo carico sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

La Procura sta valutando l'applicazione delle aggravanti di premeditazione e crudeltà, in base agli elementi raccolti nell'abitazione di via Homs. Ulteriori sopralluoghi sono previsti per cercare l'arma del delitto e raccogliere ulteriori prove.

Il riconoscimento ufficiale della vittima è stato posticipato poiché la madre di Ilaria non era in grado di effettuarlo immediatamente. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e determinare eventuali ulteriori responsabilità.

