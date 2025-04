Incendio in galleria sulla A12 in Liguria: traffico deviato e tratto chiuso fino alle 6 di domani

Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono in corso i lavori di ripristino nella galleria del Fico dopo l’incendio di un mezzo pesante che trasportava carta. Le fiamme, riattivate più volte durante lo spegnimento, hanno richiesto l’intervento prolungato dei Vigili del Fuoco e della Direzione di Tronco di Genova fino al tardo pomeriggio. I danni rilevati all’interno della galleria riguardano la pavimentazione, gli impianti e la calotta, rendendo necessari interventi urgenti di messa in sicurezza.

È stata attivata una task force che lavorerà durante la notte per permettere la riapertura alle 6 di domani dei tratti Chiavari-Sestri Levante (direzione Sestri Levante) e Sestri Levante-Lavagna (direzione Genova).

Attualmente si registrano forti disagi alla circolazione: in direzione Genova ci sono accodamenti tra Deiva Marina e Sestri Levante, mentre in direzione Sestri Levante si segnalano 9 km di coda tra Rapallo e Chiavari, dove è obbligatoria l’uscita. I veicoli devono percorrere la SS1 via Aurelia per rientrare in A12 a Sestri Levante (da Chiavari) o a Lavagna (da Sestri Levante).

Per le lunghe percorrenze in direzione Firenze o Roma, è consigliato deviare sulla A7 Milano-Genova in direzione Milano, proseguire sulla A21 Torino-Brescia all’altezza di Tortona verso Piacenza e infine immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Bologna/Firenze. Chi viaggia verso Livorno può seguire lo stesso itinerario, con successivo ingresso sulla A15 Parma-La Spezia a Parma in direzione La Spezia.

