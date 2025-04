LA PASQUA DI WARNER BROS.DISCOVERY

Arrivano tante uova di cioccolato e uova giocattolo dedicate a Tom&Jerry, ai Looney Tunes , a Harry Potter, al Signore degli Anelli e ai supereroi DC Comics.

Una Pasqua golosa e divertente firmata Warner Bros. Discovery

all’insegna del divertimento, della magia e dell’avventura

per festeggiare insieme ai propri film e personaggi preferiti

Arrivano quest’anno tante uova dedicate ai grandi classici del mondo Warner Bros. Discovery, dall’iconico duo dell’animazione Tom & Jerry agli esilaranti Looney Tunes, passando per le grandi saghe cult di Harry Potter e de Il Signore degli Anelli, fino ai personaggi dell’universo DC Comics: Superman, Batman e Joker.

Nell’anno dell’85° anniversario di Tom & Jerry arriva l’Uovo di Pasqua di Dolci Preziosi ispirato all’amatissima coppia che fin dal suo debutto, nel 1940, è entrata nella storia della cultura pop mondiale. All’esilarante mondo dei Looney Tunes, altra serie animata di successo che dal 1930 continua a divertire e appassionare il pubblico, quest’anno è invece dedicato uno speciale e inedito Uovo di Pasqua targato Walcor.

In onore dell’amatissimo e magico mondo di Harry Potter arriva l’Uovo Kinder GranSorpresa per festeggiare la Pasqua insieme ai propri maghi preferiti, mentre per celebrare la saga de Il Signore degli Anelli – di cui è stata annunciata l’uscita nel 2027 di un nuovo live-action (“The Hunt for Gollum”) - torna a grande richiesta l’Uovo di Pasqua Witor’s.

Infine, all’universo DC Comics, per festeggiare una Pasqua all’insegna del coraggio e dell’avventura, sono dedicate l’Uovo Kinder GranSorpresa Batman&Joker e l’Uovo Superman di Dolci Preziosi

Ma le novità non finiscono qui: quest’anno per i più piccoli arrivano anche speciali uova giocattolo firmate Ciao srl. a tema Looney Tunes, Batman, Superman e Harry Potter contenenti divertenti sorprese assortite per trascorrere le festività in compagnia dei propri personaggi del cuore.

FERRERO – UOVO DI PASQUA GRANSORPRESA KINDER DI HARRY POTTER

In occasione dell’arrivo di Pasqua 2025 arriva uno speciale Uovo Kinder GranSorpresa, realizzato in collaborazione con Funko e dedicato al mondo di Harry Potter. 220 grammi di finissimo cioccolato al latte con all’interno una divertente sorpresa Funko Pop: una action figure da montare di Harry, Voldemort o Silente.

Prezzo: 19,90

FERRERO – UOVO DI PASQUA GRANSORPRESA KINDER DI BATMAN & JOKER

Per celebrare il mondo dei supereroi e dell’universo DC Comics, arriva per tutti i fan l’Uovo Kinder GranSopresa Batman & Joker, al cui interno sarà possibile trovare l’action figure di Batman o di Joker. 150 grammi dell’iconico cioccolato al latte Kinder per trascorrere le festività insieme ai propri personaggi preferiti.

Prezzo: 12,99 €

WALCOR – UOVO DI PASQUA DEI LOONEY TUNES

Grande novità in esclusiva: l’uovo di Pasqua dedicato ai Looney Tunes di Walcor. 200 grammi di delizioso cioccolato al latte e tante sorprese inedite e divertenti dedicate ai mitici personaggi di questo grande classico d’animazione.

Prezzo: 8,49 €

WITOR’S – UOVO DI PASQUA DEL SIGNORE DEGLI ANELLI

“Non tutti quelli che vagano sono perduti…alcuni cercano semplicemente l’uovo perfetto”: a grande richiesta torna l’uovo di Pasqua del Signore degli Anelli firmato Witor’s. 240 grammi di finissimo cioccolato al latte, avvolto in un nuovo incarto e con all’interno tante sorprese tutte da collezionare. Quest’anno per tutti gli appassionati e i fan una grande novità: nascosti tra le uova si troveranno 200 anelli in argento rodiato.

Prezzo: 9,99 €

DOLCI PREZIOSI – UOVO DI PASQUA DI SUPERMAN

Dolci Preziosi torna a festeggiare una Pasqua all’insegna della forza, del coraggio e dell’avventura con l’uovo di Pasqua Superman ispirato all'iconico eroe DC, disponibile in doppio formato, da 240 e 150 grammi. All’interno tante sorprese esclusive dedicate all’Uomo d’Acciaio.

Prezzo uovo 240 grammi: 9,90 €

Prezzo uovo 150 grammi: 6,90 €

DOLCI PREZIOSI – UOVO DI PASQUA DI TOM & JERRY

In occasione dell'85º anniversario di Tom & Jerry arriva quest’anno l’uovo di Pasqua dedicato alla coppia più amata dei cartoni animati, firmato da Dolci Preziosi. 150 grammi di delizioso cioccolato al latte per un’avventura di gusto e divertimento con sorprese esclusive dedicate all’iconico duo di Warner Bros. Discovery.

Prezzo: 6,90 €

CIAO SRL – UOVA GIOCATTOLO LOONEY TUNES, BATMAN, SUPERMAN, HARRY POTTER

Oltre alle uova di cioccolato, quest’anno Warner Bros. Discovery ha pensato anche a quattro uova giocattolo firmate Ciao Srl. ricche di giochi a sorpresa e dedicate ai Looney Tunes, Batman, Superman e Harry Potter. All’interno di ogni uovo, quattro sorprese assortite tra puzzle, tazze da colorare, binocoli, penne torcia, set da colorare e cubi magici, per festeggiare la Pasqua insieme ai propri personaggi preferiti.

Prezzo: 19,90 €

