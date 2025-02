air up e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products uniscono le forze

L'edizione limitata del Batman Sipper offre un'incredibile fusione di innovazione, salute e fandom

air up, l'azienda di Monaco di Baviera che ha ideato il primo sistema di idratazione al mondo basato sull’olfatto, è entusiasta di annunciare una nuova partnership con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), che celebra l'eredità duratura di Batman. L'ultima aggiunta al catalogo di borracce air up combina l'innovazione all'avanguardia con il fascino senza tempo del “Dark Knight”. La borraccia è una testimonianza della creatività e della tecnologia che trasforma tutti noi in eroi quotidiani, segnando una pietra miliare nel viaggio di air up per rendere accessibile e irresistibile uno stile di vita sano, senza compromessi.

Scatenate il “Super Hero” che è in voi grazie a una sana idratazione

Simbolo dell'evoluzione della popolare gamma Mini Sipper dell'azienda, air up Batman Sipper è stato progettato per evocare un po’ di nostalgia e far conoscere ai fan del supereroe l'esclusivo sistema di idratazione Scentaste di air up. Il suo design a prova di perdite lo rende ideale per essere portato in giro, mentre il meccanismo di apertura con una sola mano garantisce la facilità d'uso, sia per le mani dei più piccoli che per quelle degli adulti. Prodotta in Austria utilizzando il 100% di energia rinnovabile, la borraccia garantisce un utilizzo duraturo grazie al materiale Tritan™ Renew. Batman Sipper è la borraccia perfetta per i fan di tutte le età, che possono così connettersi con il loro supereroe preferito, liberare il proprio spirito creativo e innovativo e rimanere perfettamente idratati, anche durante le loro missioni quotidiane.

Commentando la partnership, Lena Jüngst, cofondatrice di air up, afferma: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con WBDGCP in questo entusiasmante viaggio. È emozionante combinare la famosa eredità del “Caped Crusader” con il nostro sistema di

idratazione Scentaste™. Insieme, stiamo offrendo ai fan un prodotto innovativo e iconico che unisce le generazioni e rende l'idratazione sana e irresistibile per tutti”.

Il Batman Sipper Bundle in sintesi:

air up Batman Sipper (600ml) + Mantello

(600ml) Set di adesivi di Batman (4 pezzi)

(4 pezzi) L’esclusivo Batman Variety Pack:

Batman Berry - note miste di bacche scure

The Joker Grape - uva dolce e fruttata, con leggere note caramellate, ispirata alla soda all'uva

Mr. Freeze Icebonbon - gusto caramella alla menta piperita, rinfrescante e fruttato.

Il Batman Sipper Bundle è disponibile in determinati web store europei di air up al prezzo di 44,99 euro.

I benefici del sistema di idratazione basato sull’olfatto di air up® sono stati confermati in uno studio clinico di 12 settimane, in cui i partecipanti hanno aumentato in modo significativo l'assunzione di acqua, riportando anche un miglioramento della salute, della concentrazione e dell'umore.

