Donald Trump cancella i limiti ai soffioni doccia: più acqua per tutti gli ugelli!

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per eliminare le restrizioni sull’uso dell’acqua nei soffioni doccia, ripristinando una normativa più permissiva risalente alla legge federale del 1992. La misura abroga una regolamentazione introdotta durante l’amministrazione Obama, che fissava il limite massimo a 2,5 galloni al minuto (9,5 litri) per l’intera doccia, anche se dotata di più ugelli. Con il nuovo ordine, quel limite verrà applicato a ogni singolo ugello, permettendo un flusso d’acqua complessivamente superiore.

"Non più soffioni deboli e inutili", ha dichiarato la Casa Bianca, sottolineando come il provvedimento rifletta una lunga battaglia personale dell’ex presidente, che ha spesso lamentato problemi legati alla pressione dell’acqua. "Resto sotto la doccia per 15 minuti prima che i miei capelli si bagnino", ha detto Trump durante la firma dell’ordine.

Già durante il suo primo mandato, Trump aveva provato a modificare la normativa, senza successo. La versione attuale ripropone quell’approccio, in linea con l’obiettivo più ampio di smantellare le regolamentazioni ambientali approvate dai democratici. Il nuovo testo incarica il segretario all’Energia, Chris Wright, di attuare la riforma.

La modifica consente una maggiore erogazione d’acqua nei modelli a più ugelli, a condizione che ciascun soffione rispetti il tetto dei 2,5 galloni al minuto. La Casa Bianca ha motivato la scelta come una questione di comfort domestico, più che di economia o mercato: "Una doccia deve funzionare bene. Punto", ha concluso Trump.

