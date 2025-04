Enotria: The Last Song - disponibile da oggi in edizione fisica

UNO, NESSUNO E CENTOMILA I MILLE VOLTI DI ENOTRIA: THE LAST SONG DA OGGI DISPONIBILE IN VERSIONE FISICA. IL NUOVO FORMATO DEL VIDEOGIOCO CREATO DALL’ITALIANA JYAMMA GAMES È FINALMENTE DISPONIBILE SU PLAYSTATION 5 E XBOX SERIES X

Nel gioco di ruolo e d'azione che fa dell’Italia la sua protagonista, i giocatori hanno il compito di calcare il palcoscenico e spezzare la maledizione nota come Canovaccio, stringendo alleanze o affrontando maschere celebri come Pulcinella, Arlecchino e Pantalone. Questa edizione di Enotria: The Last Song include tutte le migliorie e gli aggiornamenti introdotti dal team di sviluppo dal lancio ad oggi, per un’esperienza in grado di soddisfare neofiti del genere e giocatori esperti in cerca di una nuova sfida.

Uno, nessuno e centomila. Sono queste le facce di Enotria: The Last Song, il titolo di azione e di ruolo nato e sviluppato in Italia da Jyamma Games, in cui il videogiocatore veste i panni di un personaggio che indossa allo stesso tempo uno e innumerevoli volti, proprio come nell’opera del drammaturgo Luigi Pirandello. Qui, immerso in un’estate perpetua, il Bel Paese assume il ruolo di musa e fonte di ispirazione, esibendo le sue atmosfere soleggiate, in netto contrasto con altri videogiochi della stessa categoria.

Da Arlecchino a Pulcinella, passando per Colombina e Pantalone, la cultura e il folklore si intrecciano con la trama del gioco, dove una piaga nota come Canovaccio ha soggiogato gli abitanti di Enotria, obbligandoli ad assumere e ripetere all’infinito lo stesso copione, proprio come in uno spettacolo. E come in una pièce teatrale anche il gameplay cambia a seconda del ruolo interpretato: il protagonista del gioco è infatti un Senza Maschera, ma può indossare quelle degli avversari sconfitti in duello per replicarne le abilità e cambiare le proprie caratteristiche. Questa meccanica di gioco, unita a una delle oltre 120 armi disponibili, garantisce un senso di scoperta continuo e concede al giocatore la libertà di approcciare come meglio crede i duelli con gli Autori: imponenti boss che si frappongono fra il protagonista e l’epilogo dell’avventura.

Dopo aver sorpreso i giocatori di tutto il mondo in formato digitale, Enotria: The Last Song è ora disponibile in formato fisico su PlayStation 5 e Xbox Series X nelle seguenti edizioni:

Edizione Standard – PlayStation 5;

Edizione Deluxe – PlayStation 5: include il gioco base, set di skin per armi, set di potenziamenti e oggetti consumabili, artbook e colonna sonora digitale;

Edizione Standard – Xbox Series X.

La versione fisica include tutti gli aggiornamenti realizzati dal team di sviluppo dal lancio a oggi e includono preset (possibilità di creare tre set di equipaggiamento alternabili con un tasto) e moveset (possibilità di utilizzare i set di mosse impiegati da alcuni dei boss del gioco). La patch più recente (1.0008) include anche diversi miglioramenti quality of life, tra i quali:

Aggiornamenti al Gameplay

La maggior parte delle armi disponibili ha ricevuto un aggiornamento al moveset:

Le armi comuni ora presentano un moveset più semplice e intuitivo. Le concatenazioni ora differiscono tra classi e tra diverse armi impiegate con la stessa classe. .

Le armi rare potrebbero includere nuove azioni, in aggiunta ad attacchi che potrebbero infondere automaticamente l’arma con un elemento specifico

Le armi epiche introducono un nuovo moveset o un incantesimo speciale con gli attacchi concatenati.

Le armi leggendarie introducono un moveset completamente nuovo.

La rarità di tutte le armi è stata modificata per riflettere questi cambiamenti.

Le statistiche delle armi sono state allineate in modo migliore con la rarità e con le nuove azioni che offrono.

Audio

I suoni ambientali di Falesia Magna sono stati aggiornati.

Nuovi suoni ambientali sono stati aggiunti a Litumnia.

Arlecchino ha ricevuto nuovi effetti sonori di attacco.

L’esperienza di audio immersiva è stata migliorata con un mix audio aggiornato.

Sono state aggiunte nuove tracce musicali per le boss fight: Maja, Moretta, Gondolier, Arlecchino e Litumnia elite fight.

Le nuove tracce musicali includono:

Musica dei riconoscimenti

Musica nella schermata home di PS5

Musica aggiornata per:

Menu principale

Hub

Force of Change

Boss fight Veltha

Boss fight Pulcinella

Elite fight Quinta

Elite fight Falesia

Diversi altri effetti sonori del gioco sono stati migliorati.

Ai giocatori l’arduo compito di cambiare le sorti di Enotria e salvare i suoi abitanti, abbracciando il proprio destino e diventando la Maschera del cambiamento!

