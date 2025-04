Valentina Tomada morta a 55 anni, attrice di Centovetrine e Il Paradiso delle Signore

Valentina Tomada, attrice romana di 55 anni, è deceduta il 9 aprile 2025 dopo una lunga malattia. Nota per aver interpretato Palma Rizzo nella soap opera "Il Paradiso delle Signore", ha partecipato anche a numerose altre fiction italiane, tra cui "Centovetrine", "Don Matteo", "Incantesimo", "Provaci ancora Prof" e "Un Passo dal cielo".

La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dalla collega Emanuela Grimalda, che sui social ha scritto: "Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà".

Due settimane prima della sua morte, Tomada aveva condiviso un video su Instagram in cui dichiarava: "Sono tornata, un po' sconquassata, un po' provata, preoccupata ma sempre io". Nel post che accompagnava il video, aveva aggiunto: "Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio".

La sua scomparsa segue quelle recenti di altri due attori de "Il Paradiso delle Signore": Andrea Savorelli, morto a 30 anni, e Pietro Genuardi, deceduto a 62 anni.

Chi era Valentina Tomada

Valentina Tomada, nata a Roma il 12 febbraio 1970, è stata un'attrice e regista italiana nota per la sua versatilità artistica. Ha studiato lingue straniere, parlando fluentemente inglese, francese e spagnolo, e ha coltivato interessi nella musica, nella fotografia e nel giardinaggio, con una particolare passione per le orchidee. turn0search0

Nella sua vita privata, Valentina era sposata con Eugenio, che descriveva come "l'unico in grado di apprezzarmi nella mia globalità anche se ogni tanto protesta per il mio disordine". Insieme avevano una figlia, Eva, che considerava "la cosa più bella che sono riuscita a fare nella mia vita". La famiglia era completata dalla cagnolina Lola, fedele compagna che, secondo Valentina, "riesce ad amarmi anche quando ho le paturnie".

Valentina amava cucinare e organizzare cene per amici, arrivando a ospitare fino a 58 persone. Si definiva un'Acquario ascendente Scorpione, descrivendosi come una persona con "testa tra le nuvole e duemila progetti e interessi", ma anche capace di "incazzarsi e pungere chi la infastidiva". Nonostante riconoscesse i suoi difetti, come essere "casinista, incazzosa, insofferente", si considerava "un pezzo di pane, con la Nutella pure".

Oltre alla carriera artistica, Valentina ha fondato l'associazione culturale "Car Boot Market" a Roma e creato il Fabriano Film Fest, un festival cinematografico che ha diretto per sei anni.

