Addio a Pietro Genuardi: Chi era il volto di 'Centovetrine' e 'Il Paradiso delle Signore'

Pietro Genuardi, attore milanese di 62 anni, è scomparso oggi al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da diversi mesi a causa di una grave malattia del sangue.

Nato il 26 maggio 1962 a Milano, Genuardi si era diplomato nel 1987 alla scuola del Piccolo Teatro di Milano. La sua carriera teatrale lo ha visto collaborare con registi come Massimo Castri, Beppe Navello e Mauro Bolognini. Al cinema, ha partecipato a film come "Il bambino e il poliziotto" di Carlo Verdone (1989), "In nome del popolo sovrano" di Luigi Magni (1990) e "Dellamorte Dellamore" di Michele Soavi (1994). L'ultimo progetto cinematografico è stato "Brave ragazze" (2019) diretto da Michela Andreozzi.

In televisione, Genuardi ha ottenuto grande popolarità interpretando Michele Nanni nella soap opera "Vivere" tra il 1999 e il 2000. Successivamente, dal 2001 al 2014, ha vestito i panni di Ivan Bettini in "Centovetrine", diventando uno dei volti più noti della serie. Dal 2019, ha interpretato Armando Ferraris nella soap opera "Il Paradiso delle Signore".

Nell'ottobre 2024, l'attore aveva annunciato pubblicamente di essere affetto da una grave patologia del sangue che richiedeva un lungo periodo di cure, incluso un trapianto di midollo osseo. Questo lo aveva costretto ad abbandonare temporaneamente il set de "Il Paradiso delle Signore" per dedicarsi alle terapie necessarie.

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla moglie Linda, dal figlio Jacopo e dai genitori Gabriella e Pippo.

Pietro Genuardi lascia un'eredità artistica significativa nel panorama televisivo e cinematografico italiano, ricordato con affetto da colleghi e pubblico per il suo talento e la sua dedizione alla recitazione.