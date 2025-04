Trump congela i dazi per 90 giorni, esclusa la Cina: reazioni positive da Tajani e Giorgetti

Donald Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni sull’aumento dei dazi, che resteranno al 10% e non al 25% come previsto. La Cina resta esclusa dalla misura. La decisione è arrivata lo stesso giorno in cui l’Unione Europea ha comunicato i propri controdazi. Dall’Italia, le prime reazioni sono improntate alla cautela ma anche all’ottimismo.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito la mossa americana "un segnale positivo", augurandosi che il rinvio favorisca un negoziato. Tajani ha ricordato che il governo italiano ha sempre adottato un approccio contrario alla guerra commerciale, per non danneggiare consumatori e mercati globali.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha invitato a non lasciarsi prendere dalla “frenesia”, sottolineando la necessità di attendere le decisioni della Nato in ambito di spese per la difesa e valutare con lucidità gli effetti delle misure sui dazi. Giorgetti ha apprezzato la scelta di Trump, sostenendo che va nella direzione auspicata dall’Italia durante il G7.

Anche i capigruppo della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, hanno accolto positivamente la decisione del leader statunitense, ricordando che solo pochi giorni fa Elon Musk, in collegamento dagli USA al congresso federale della Lega, aveva espresso lo stesso auspicio parlando con Matteo Salvini.

