Era della Follia 2025: Tabella di Marcia

Sanctuarium è di nuovo in pericolo e la minaccia viene dall'interno. Gli abitanti di un villaggio remoto hanno avvistato degli strani silfi e un profeta misterioso vagare per i boschi: potrebbe essere Albrecht. Nel 2025 potrete scoprire le loro intenzioni giocando a Era della Follia. In questo ultimo capitolo attraverserete le Selve di Sharval, una nuova zona misteriosa e indomita, e vi troveret faccia a faccia con ciò che disturba le sue terre.

Quest'anno le fiamme degli Inferi Fiammeggianti bruciano ancora di più. Ecco uno sguardo più approfondito ad alcune delle funzionalità in arrivo per il 2025.

Nuova mappa del Campo di Battaglia: creata secondo i feedback dei giocatori, questa mappa offrirà un'esperienza PvP ben bilanciata e introdurrà nuovi elementi di gioco.

creata secondo i feedback dei giocatori, questa mappa offrirà un'esperienza PvP ben bilanciata e introdurrà nuovi elementi di gioco. Miglioramenti al Gran Mercato di Wynton: potrete effettuare scambi tra cluster di server diversi.

potrete effettuare scambi tra cluster di server diversi. Nuova classe: anche se non è ancora possibile rivelarla, ecco un piccolo indizio. Questa classe è profondamente radicata nell'Era della Follia.

Questo è solo un assaggio di ciò che il team di Diablo Immortal ha in serbo per i giocatori e giocatrici. Date un'occhiata alla tabella di marcia qui sotto per scoprire le funzionalità che verranno pubblicate nella prima metà dell'anno.

In futuro sarà pubblicata una tabella di marcia aggiornata con i dettagli del periodo luglio-dicembre. Il 14 marzo verrà condiviso un articolo con ulteriori informazioni sul prossimo aggiornamento maggiore, Le Selve Contorte.

Diablo Immortal - Torna iI Signore del Terrore - Diablo Immortal - Il Signore del Terrore torna in "Sanctuarium in Rovina" dal 13 dicembreIl 13 dicembre inizia il terzo atto dell'Era della Disfatta di Diablo Immortal con la rinascita della minaccia più grande per Sanctuarium: Diablo, il Signore del Terrore.

Diablo Immortal – Raduno dei Primi Maligni in Sanctuarium in Rovina - Oggi, Blizzard Entertainment ha rivelato quale sarà il culmine della storia che dura ormai da due anni e mezzo in Diablo Immortal: il ritorno di Diablo e un epico scontro finale. In "Sanctuarium in Rovina", giocatori e giocatrici possono sfruttare il potere della spada angelica El'druin per affrontare il Signore del Terrore, rinato al massimo delle sue forze grazie alla Pietra del Mondo.

L'aggiornamento di Diablo Immortal arriva l'11 settembre - Il nuovo capitolo della campagna principale di Diablo Immortal, Calvario della Giustizia, arriva l’11 settembre.Il prossimo capitolo invierà i giocatori in un viaggio per purificare i propri corpi dall'oscurità causata dalla frammentazione della pietra del mondo, in modo da brandire El'druin, la leggendaria spada di Tyrael, nella sfida che li attende contro Diablo.