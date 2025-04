Previsioni Meteo aprile: in arrivo correnti fredde russe, temperature ancora sotto la media

Prosegue una fase meteo insolitamente fredda per aprile, con temperature massime inferiori anche di 4-5°C rispetto alle medie stagionali e locali gelate notturne in pianura. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la situazione non è anomala: negli anni '80 e '90 erano comuni le gelate anche ad aprile, mentre le ondate precoci di caldo africano sono frutto del Riscaldamento Globale. Lo scorso anno, ad esempio, il 9 aprile si registravano 30°C in Sardegna, 28°C a Frosinone e 27°C a Bolzano, Ferrara e Firenze. Quest’anno, invece, i 30°C non sono ancora all’orizzonte.

Sabato prossimo potrebbe portare un primo assaggio di caldo, con picchi fino a 26-27°C, ma per un cambio d’armadio bisognerà ancora attendere. Nei prossimi giorni, correnti fredde russe porteranno instabilità: mercoledì sono previsti temporali in Sardegna e dal pomeriggio anche in Toscana, con rovesci sparsi sul resto del Centro e localmente al Nord-Est tra la sera e giovedì 10. Si tratta di un impulso instabile legato a correnti polari dai Balcani.

Tra venerdì e sabato il tempo sarà più stabile e soleggiato, con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi. Domenica delle Palme è però atteso un nuovo peggioramento, con piogge già dalla tarda mattinata sull’estremo Nord-Ovest. Un ciclone in approfondimento sul Tirreno potrebbe portare maltempo da lunedì fino a venerdì, con precipitazioni intense e possibili nubifragi, specialmente al Centro-Nord. Per Pasqua e Pasquetta è attualmente previsto un miglioramento.

Previsioni Meteo

