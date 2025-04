Paris Saint-Germain-Aston Villa Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Paris Saint-Germain ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Champions League, oggi, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 21:00, al Parco dei Principi di Parigi.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8. Sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, NOW e sul sito di TV8.

Il PSG, recentemente laureatosi campione di Francia, arriva a questo incontro dopo aver eliminato il Liverpool agli ottavi di finale. L'Aston Villa, guidato da Unai Emery, ha superato il Club Brugge nel turno precedente e si presenta con una serie positiva di sette vittorie consecutive.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford. Allenatore: Unai Emery.

