Zelig 2025: stasera il ritorno su Canale 5 con Bisio e Incontrada

Zelig torna stasera, mercoledì 15 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano si alterneranno trenta comici, tra volti noti e nuovi talenti scoperti dagli ideatori del programma, Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Tra i nomi di spicco: Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.

La serata vedrà la partecipazione speciale del cantante Lazza, artista più certificato del 2024, che ha recentemente ottenuto un Disco di Diamante. Tra le novità di questa edizione, il corpo di ballo DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, composto da 18 ballerini professionisti, e la band The Pax Side of the Moon, formata da 8 musicisti, che accompagneranno le esibizioni con un ritmo coinvolgente.

La regia è affidata a Marco Beltrami, con una nuova scenografia curata da Marco Calzavara, pensata per valorizzare al meglio le performance degli artisti. Zelig andrà in onda per tre serate consecutive, proponendo un mix di comicità e musica, con l'obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo dinamico e coinvolgente.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale di Mediaset Infinity. Non perdete l'appuntamento con Zelig, da stasera, 15 gennaio, in prima serata su Canale 5.