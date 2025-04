Addio ad Andrea Savorelli, attore de Il Paradiso delle Signore: aveva interpretato Pietro Conti

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Andrea Savorelli, giovane attore diventato noto per aver interpretato il ruolo di Pietro Conti nella serie tv Il Paradiso delle Signore. La notizia della scomparsa è stata resa pubblica solo ora dalla sorella Alessandra, che con un post su Instagram ha comunicato che la morte risale a un mese fa.

Nel messaggio, accompagnato da una foto che li ritrae da bambini, Alessandra ha voluto ricordare il fratello con un lungo e toccante testo ispirato alle parole dello scrittore inglese Henry Scott Holland. “La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu...”, si legge nel post, seguito da un invito a non lasciarsi sopraffare dalla tristezza, a continuare a ridere delle cose belle condivise e a mantenere vivo il ricordo.

Il messaggio si conclude con un saluto pieno d’amore: “Un mese senza te... Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle cause della morte dell’attore.