MSI annuncia la partnership con PoliMi Motorcycle Factory

MSI, azienda leader mondiale nella produzione di hardware e soluzioni tecnologiche per il mondo del computing e del gaming, annuncia con entusiasmo la collaborazione con PoliMi Motorcycle Factory, un progetto d’eccellenza del Politecnico di Milano che fonde innovazione, formazione e passione per il motorsport.Grazie a questa partnership, MSI supporterà concretamente il team mettendo a disposizione le proprie soluzioni tecnologiche di ultima generazione, come mini-PC e PC All-in-One, fondamentali per attività di progettazione CAD, simulazioni ingegneristiche e calcoli avanzati.Che realtà è la PoliMI Motorcycle Factory?PoliMi Motorcycle Factory nasce nel 2015 dalla passione per le moto di cinque studenti di Ingegneria Meccanica del Polimi. Oggi il team conta oltre 100 studenti e studentesse provenienti da diverse facoltà dell’Ateneo: ingegneria meccanica, energetica, aerospaziale, gestionale, elettrica e civile, oltre a talenti della scuola di design e architettura. Un’iniziativa multidisciplinare che permette ai ragazzi e alle ragazze di applicare e mettere alla prova, in uno scenario reale, le competenze apprese durante il percorso universitario.Il team progetta, sviluppa, costruisce e assembla due prototipi motociclistici: uno con motore a combustione interna (Petrol) e uno elettrico (Electric). Entrambi i prototipi partecipano alla prestigiosa competizione internazionale MotoStudent, che si tiene presso il Motorland Aragón FIM Circuit in Spagna. Prima di accedere al weekend di gara, i prototipi vengono sottoposti a due fasi di valutazione: la prima legata al progetto industriale e al business plan, la seconda alle performance durante prove statiche e dinamiche.Dichiarazioni dei responsabili del progetto:“Eravamo alla ricerca di un partner che potesse e volesse supportare nel tempo la realizzazione di uno spazio dedicato agli studenti per rendere accessibile a tutti e tutte il progetto, e l’abbiamo trovato in MSI”, afferma Roberto Trani, Team Member di PoliMI Motorcycle Factory. “Un grande problema delle università italiane è che il diritto allo studio è solo su carta: oltre al problema noto degli appartamenti e della mancanza di residenze per tutti gli aventi diritto al DSU, in diversi corsi e progetti (come il nostro per esempio) servono computer che non tutti gli studenti possono permettersi. Qui nasce il nostro voler entrare in contatto con voi, nella speranza di poter, anno dopo anno, rendere il progetto accessibile a tutti”.“Questa collaborazione rappresenta per MSI un’importante opportunità per sostenere una delle realtà accademiche più dinamiche e innovative d’Italia”, afferma Luca Bonaiti, Marketing Manager di MSI Italia. “Siamo orgogliosi di affiancare gli studenti e le studentesse della PoliMi Motorcycle Factory, portando la nostra tecnologia a supporto di un progetto che unisce eccellenza accademica e spirito di squadra”.Con questa partnership, MSI rinnova il proprio impegno a favore delle giovani generazioni e dei progetti universitari, confermandosi un alleato strategico nei percorsi di crescita dei professionisti del futuro.