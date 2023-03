PUBG MOBILE ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON BUGATTI, VERA ICONA DELL’AUTOMOBILISMO D’AVANGUARDIA

La Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse e la Bugatti La Voiture Noire, due delle più lussuose ed esclusive supercar del mondo arrivano oggi in PUBG MOBILE

Oggi PUBG MOBILE, uno dei videogiochi mobile più popolari al mondo, è entusiasta di annunciare una nuova partnership con Bugatti, vera icona dell'industria automobilistica, e marchio di lusso tra i più importanti al mondo. Questa collaborazione offre ai giocatori l'opportunità unica nella vita di mettersi al volante di due delle più esclusive supercar esistenti. A partire da oggi fino al 30 aprile, i giocatori potranno ottenere la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse e la Bugatti La Voiture Noire, con una serie di esclusivi aspetti segreti da sbloccare, oltre a un ornamento e un paracadute Bugatti a tema, il tutto nell'ambito del nuovo nuovo update 2.5 di PUBG MOBILE. La serie di supercar Veyron ha catapultato Bugatti nel moderno panorama automobilistico e l'ultimo modello della gamma, la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, è una delle roadster di serie più veloci e potenti al mondo, con un nome che significa letteralmente "velocità". Venduta originariamente a 2,2 milioni di dollari e attualmente esaurita in tutto il mondo, la vettura, detentrice del record mondiale di 408,84 km/h, sarà disponibile da oggi per i giocatori di PUBG MOBILE. Oltre all'arrivo nel gioco della Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, i giocatori avranno l'incredibile opportunità di guidare un'esemplare unico, la Bugatti La Voiture Noire. Presentata per celebrare il 110° anniversario di Bugatti e creata in omaggio alla famosa Bugatti Type 57 SC Atlantic, scomparsa da tempo, la one-off "La Voiture Noire" è un tributo alla storia di Bugatti, un manifesto dell'estetica Bugatti e un pezzo di haute couture automobilistica. Con un solo modello esistente, questa partnership offre ai giocatori di PUBG MOBILEun'esperienza unica nel suo genere. Rinomata a livello internazionale e fondata oltre 110 anni fa, Bugatti si è affermata come il marchio di supercar più esclusivo al mondo. Conosciuta per il suo spirito pionieristico e la sua passione per la perfezione, Bugatti continua a superare i limiti del design automobilistico, combinando eleganza e potenza come nessuno. "PUBG MOBILE è sempre alla ricerca di partner all'avanguardia per offrire ai giocatori le esperienze più incredibili. Per oltre 110 anni Bugatti ha creato alcuni dei veicoli più ricercati, potenti e iconici del mondo e continua a essere leader nel settore del design automobilistico. Siamo entusiasti di portare queste incredibili supercar di Bugatti in PUBG MOBILE, per farle provare ai giocatori che si sfidano sui campi di battaglia", ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games. PUBG MOBILE è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store .

Altre News per: pubgmobileannunciapartnershipbugatti