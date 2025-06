Auricolari true wireless Final Audio ZE3000 SV e VR3000 Wireless

Audiogamma annuncia l’arrivo degli auricolari true wireless ZE3000 SV e VR3000 Wireless

I due nuovi modelli ampliano la gamma dell’azienda, coniugando prestazioni audio di alto livello a comfort e versatilità

Final Audio, rinomato marchio giapponese noto per la qualità sonora e l’ingegneria di precisione, annuncia l’arrivo di due nuovi auricolari true wireless in-ear: ZE3000 SV e VR3000 Wireless. Distribuiti in Italia da Audiogamma, i nuovi modelli rappresentano un passo importante nella gamma senza fili dell’azienda, offrendo un ascolto avanzato tanto per gli amanti dell’Hi-Fi quanto per i gamer più esigenti. Fedeli alla filosofia del marchio, le nuove proposte combinano una resa acustica di riferimento con un’ergonomia studiata nei minimi dettagli.

Gli auricolari ZE3000 SV sono progettati per gli audiofili alla ricerca di una vera esperienza fedele e integrano un sofisticato sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) con microfoni ad alta sensibilità, in grado di neutralizzare i rumori ambientali. Il driver proprietario F-Core SV da 10 mm lavora in sinergia con la camera acustica F-LINK, ottimizzata per esaltare le basse frequenze mantenendo naturalezza e definizione del timbro vocale. ZE3000 SV supporta la connettività Bluetooth 5.3 multipoint e il codec LDAC per lo streaming in alta risoluzione fino a 96 kHz/24 bit. Include, inoltre, una modalità gaming con latenza inferiore ai 60 ms, certificazione IPX4, autonomia fino a 7 ore con ANC attivo e una custodia di ricarica che estende l’utilizzo fino a 35 ore complessive.

Il modello VR3000 Wireless è invece rivolto al pubblico sempre più esigente dei videogiocatori. Evoluzione della precedente versione cablata VR3000, questi auricolari sono equipaggiati con driver F-Core VR da 10 mm che assicurano un soundstage ampio, bassi profondi e distorsione contenuta anche ad alti volumi. Il collegamento può avvenire tramite dongle USB a 2,4 GHz, incluso, con latenza ultraridotta di appena 20 ms, oppure via Bluetooth 5.2 con supporto ai codec SBC e AAC. Inoltre, il sistema ANC ibrido con doppio microfono MEMS garantisce un ascolto privo di affaticamento con possibilità di attivazione della modalità Trasparenza. L’autonomia raggiunge le 8 ore con una singola carica, estendibili a 38 ore con la custodia. Sono, infine, certificati IPX5 per la resistenza ai getti d’acqua e includono cinque inserti codificati con diverse tonalità di grigio per un’identificazione immediata.

ZE3000 SV e VR3000 Wireless rappresentano due soluzioni complementari accomunate dalla cura progettuale e dalla qualità costruttiva che da sempre distinguono Final Audio. Entrambi i modelli sono compatibili con l’app Final Connect che consente di personalizzare la resa sonora. Final Audio ZE3000 SV e VR3000 Wireless sono distribuiti da Audiogamma e acquistabili da Headphonext ad un prezzo, rispettivamente, di 99 euro e 149 euro.

Caratteristiche tecniche - ZE3000 SV:

Collegamento: Bluetooth 5.3

Codec supportati: SBC, Oh C, L

Autonomia: auricolari 7 ore, custodia 28 ore (ANC ON)

Tempo di Ricarica: 1,5 ore auricolari e custodia

Batteria: auricolare 40mAh, custodia di ricarica 400mAh

Impermeabilità: IPX4

Prezzo: 99 euro – già disponibile

Caratteristiche tecniche - VR3000 Wireless: