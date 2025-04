Berrettini-Navone Montecarlo: orario, precedenti e diretta tv del primo turno

Matteo Berrettini torna in campo oggi, lunedì 7 aprile, per affrontare Mariano Navone nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista azzurro, reduce dai quarti raggiunti a Miami e dall’eliminazione subita da Taylor Fritz, sfiderà l’argentino numero 70 del ranking ATP in un match programmato non prima delle 14:20.

Si tratta del secondo confronto diretto tra i due: l’unico precedente risale all’ATP di Marrakech dello scorso aprile, dove Berrettini si impose in semifinale, in un torneo poi vinto da Luciano Darderi.

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, con possibilità di seguirlo anche in streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis TV. Tutti i match del Masters 1000 di Montecarlo sono disponibili su queste piattaforme.

