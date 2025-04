Sangiovanni torna dopo un anno di stop: La terapia e la musica mi hanno salvato

Sangiovanni è tornato sulla scena musicale dopo oltre un anno di pausa. Ospite a Che tempo che fa domenica 6 aprile, ha raccontato il difficile periodo che lo ha spinto a ritirarsi temporaneamente: "Non riuscivo più a riconoscere la mia identità", ha spiegato. L’artista ha descritto il momento di crisi come qualcosa che colpisce molti: "Arrivi a un punto in cui ti senti triste, affaticato, senza più energia. Avevo bisogno di tempo per me stesso".

Durante l’intervista con Fabio Fazio, ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Luci allo xeno, prevista per il 9 aprile. Il brano segna il suo ritorno e nasce dal primo momento in cui è tornato in studio: "Racconta il desiderio di tornare alla luce, è un pezzo positivo da ballare".

Sangiovanni ha raccontato anche i piccoli gesti che lo hanno aiutato a ritrovare equilibrio: "Ho preso la patente, avevo bisogno di fare le cose normali". La musica e la terapia lo hanno accompagnato nel percorso: "Mi hanno aiutato tanto, sono state fondamentali per me".

Fazio ha sottolineato il valore della sua testimonianza, apprezzandone la sincerità. L'artista ha aggiunto: "È importante avere sensibilità ed empatia verso gli altri, perché tutti viviamo momenti difficili. Dobbiamo imparare a essere più sensibili".

