Misilmeri dà l’addio a Sara Campanella, proclamato il lutto cittadino

Misilmeri si è stretta attorno alla famiglia di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a Messina dal collega di università Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio. Oggi, lunedì 7 aprile, alle 10.30 si celebrano i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista, presieduti dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha proclamato il lutto cittadino, disponendo bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio negli uffici comunali. Stesso provvedimento anche a Messina, dove Sara studiava e ha perso la vita, e in diversi comuni del Palermitano su indicazione del sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

Ieri, nella chiesa delle Anime Sante, è stata allestita la camera ardente dove centinaia di persone hanno reso omaggio alla giovane. Su una palazzina affacciata sulla piazza del paese è comparso un lenzuolo bianco con una frase che Sara aveva condiviso sui social: “Mi amo troppo per stare con chiunque. Sara Campanella figlia di tutti noi”.

Sara Campanella, dolore alla camera ardente a Misilmeri: domani i funerali e lutto cittadino - Dolore e silenzio a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove questa mattina è stata aperta la camera ardente di Sara Campanella nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato. La studentessa universitaria è stata uccisa a Messina, dove si trovava per motivi di studio.

Stefano Argentino non mangia né beve da quattro giorni: il legale racconta il suo stato dopo il femminicidio di Sara Campanella - Da quattro giorni Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio di Sara Campanella, non assume cibo né acqua e continua a ripetere di voler morire. Lo ha dichiarato l’avvocato Stefano Andolina, che assiste il giovane insieme alla collega Rosa Campisi.

Sara Campanella colpita con almeno cinque coltellate, recisa la giugulare - Sara Campanella, la 22enne uccisa a Messina lunedì scorso dal collega universitario Stefano Argentino, è morta per shock emorragico causato da almeno cinque coltellate tra schiena e collo. L'autopsia, durata quasi quattro ore ed eseguita dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo su incarico della Procura di Messina, ha stabilito che la ferita letale ha reciso la giugulare.