Sara Campanella, dolore alla camera ardente a Misilmeri: domani i funerali e lutto cittadino

Dolore e silenzio a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove questa mattina è stata aperta la camera ardente di Sara Campanella nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato. La studentessa universitaria è stata uccisa a Messina, dove si trovava per motivi di studio. Domani alle 10.30 si terranno i funerali nella chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri, celebrati dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Per la giornata delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino a Misilmeri, ma anche nell’area metropolitana di Palermo e a Messina.

Nel frattempo, il legale Stefano Andolina, che assiste insieme all’avvocata Rosa Campisi il giovane reo confesso Stefano Argentino, ha dichiarato all’Adnkronos che il ragazzo si trova in condizioni di grave prostrazione: “È molto provato, non mangia e non beve da quattro giorni, dice di voler morire. È come lo ha descritto la madre: introverso, chiuso, in stato di shock. Gli agenti della Polizia penitenziaria ci hanno chiesto di convincerlo a nutrirsi”.

