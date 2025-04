Elton John confessa: “Non riesco più a vedere i miei figli giocare a rugby o a calcio”

Elton John ha rivelato la gravità dei suoi problemi alla vista in un’intervista al Times, spiegando di non riuscire più a guardare la tv, leggere o seguire le partite dei suoi figli. Il cantante, 78 anni, aveva già annunciato lo scorso settembre su Instagram di aver contratto un’infezione agli occhi durante un soggiorno nel sud della Francia, da cui è derivato un danno visivo permanente.

“Ti vedo, ma non posso guardare la tv, non posso leggere. Non posso vedere i miei figli giocare a rugby e a calcio”, ha raccontato rivolgendosi al giornalista. La leggenda del pop ha descritto la reazione emotiva a questa perdita, aggiungendo di cercare di adattarsi alla nuova condizione: “Bisogna abituarsi. Ho ancora la mia meravigliosa famiglia e riesco ancora a vedere un po’ da questo occhio”, ha detto indicando il sinistro.

Sir Elton ha due figli insieme al marito David Furnish e ha da poco pubblicato un nuovo album, Who Believes in Angels?, che include duetti con la cantante statunitense Brandi Carlile.

Elton John contro la legalizzazione della cannabis: Crea dipendenza e porta ad altre droghe - Elton John ha espresso una forte opposizione alla legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti e in Canada, definendola "uno dei più grandi errori di sempre". In un'intervista con Time Magazine, l'artista ha dichiarato: "Sostengo che la marijuana crei dipendenza e porti all'uso di altre droghe.

Elton John: Ho avuto una grave infezione ad un occhio - ci vedo poco - Sto guarendo, ma è un processo molto lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni. Estate difficile per Elton John Spettacolo - Estate difficile per Elton John. Il cantante di 'Rocket Man' e 'Crocodile Rock' ha raccontato, con un lungo post sui social, di aver contratto una grave infezione oculare.