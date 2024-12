Elton John contro la legalizzazione della cannabis: Crea dipendenza e porta ad altre droghe

Elton John ha espresso una forte opposizione alla legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti e in Canada, definendola "uno dei più grandi errori di sempre". In un'intervista con Time Magazine, l'artista ha dichiarato: "Sostengo che la marijuana crei dipendenza e porti all'uso di altre droghe. Quando sei fatto, e io lo sono stato, non pensi normalmente".

Sobrio dal 1990, Elton John ha condiviso le sue esperienze personali con la dipendenza, in particolare dall'uso di cocaina, che gli fu introdotta dal suo ex manager e amante John Reid. Ha raccontato che l'abuso di sostanze ha avuto un impatto negativo sulle sue capacità cognitive e sulle decisioni prese durante quel periodo. La svolta nella sua vita è avvenuta dopo la morte del suo amico Ryan White, un giovane che aveva contratto l'AIDS attraverso una trasfusione di sangue. Questo evento lo ha spinto a cercare aiuto e a intraprendere un percorso di riabilitazione presso il Parkside Lutheran Hospital di Chicago.

Da allora, Elton John ha dedicato parte della sua vita ad assistere altri artisti nella loro lotta contro le dipendenze. Ha sostenuto Boy George nel suo percorso di sobrietà e, come rivelato nella sua autobiografia "Me", è stato sponsor di Eminem negli Alcolisti Anonimi. Ha anche tentato di aiutare George Michael prima della sua scomparsa.

Riguardo alla legalizzazione della marijuana, Elton John ha espresso preoccupazione per la normalizzazione dell'uso di questa sostanza, sottolineando che, secondo lui, può portare all'uso di droghe più pesanti e compromettere la capacità di pensare chiaramente. Ha anche discusso dell'alcol, riconoscendo che, sebbene sia culturalmente più accettato, non è necessariamente più sicuro o salutare.

