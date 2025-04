Verissimo oggi 6 aprile su Canale 5: ospiti, interviste e anticipazioni

Alle 16:00 su Canale 5 torna il secondo appuntamento del weekend con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, Federica Brignone, recente vincitrice della sua seconda Coppa del Mondo Generale di sci alpino, insieme a due coppe di specialità. L’intervista con la campionessa è stata registrata prima della sua caduta durante lo slalom gigante ai Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa, e sarà trasmessa per celebrare i suoi risultati.

In studio anche Ilary Blasi, che da lunedì 7 aprile debutta alla guida del nuovo reality game di Canale 5 intitolato The Couple. Tra gli ospiti, Vanessa Incontrada, pronta a tornare in TV con la serie Tutto quello che ho, in onda dal 9 aprile sempre su Canale 5. Presente anche parte del cast del serale di Amici, con Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, e spazio infine alla storia di Helena Prestes, modella brasiliana classificatasi seconda alla finale del Grande Fratello.

