Conte chiama il PD in piazza il 5 aprile contro il riarmo UE: Barbero, Travaglio e AVS già confermati.

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha organizzato per sabato 5 aprile una manifestazione a Roma contro il piano di riarmo europeo proposto dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Giuseppe Conte, leader del M5S, ha esteso l'invito a tutte le forze politiche, associazioni e cittadini, esprimendo particolare auspicio per la partecipazione del Partito Democratico (PD). Tuttavia, Elly Schlein, segretaria del PD, non ha ancora confermato l'adesione del partito all'evento.

Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) ha annunciato la propria partecipazione attraverso i suoi leader, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, sottolineando la convergenza di vedute con il M5S sul tema del riarmo europeo.

Tra i relatori confermati per la manifestazione figurano Alessandro Barbero, storico e divulgatore noto per la sua popolarità sui social media; Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano; Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace; e Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena.

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata dal segretario Maurizio Landini, ha dichiarato che non aderirà ufficialmente alla manifestazione, pur lasciando libertà di partecipazione ai singoli membri.

Il Partito Democratico continua a valutare la propria posizione riguardo all'adesione all'evento, considerando le implicazioni interne e le differenze di vedute sul tema della difesa europea. Elly Schlein ha evidenziato sia le divergenze che i punti in comune con il M5S su queste tematiche, sottolineando la necessità di una difesa comune europea e criticando il piano di riarmo proposto.

La manifestazione del 5 aprile rappresenta un momento significativo di mobilitazione contro le politiche di riarmo europeo, coinvolgendo diverse forze politiche, associazioni e personalità del mondo culturale.

