Nicola Carraro, marito di Mara Venier, torna a camminare dopo mesi in carrozzina

Nicola Carraro ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute tramite un video pubblicato sui social, mostrando i progressi ottenuti dopo mesi trascorsi in carrozzina. Il marito di Mara Venier ha raccontato di essere rimasto per cinque mesi senza potersi alzare a causa di dolori intensi.

"È successa una cosa stranissima. Ogni volta che mi alzavo sentivo dolori forti. Poi la vita è strana", ha spiegato Carraro, ringraziando pubblicamente il professor Altin Stafa dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso. "Mi ha inquadrato il problema e me lo ha risolto in dieci minuti", ha aggiunto.

Nel filmato, Carraro si è mostrato mentre si alza in piedi e compie alcuni passi senza alcun aiuto, definendo il risultato raggiunto non un miracolo, ma il frutto delle competenze mediche italiane: "Noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere".

Nei mesi precedenti, il produttore cinematografico si era trasferito a Milano per essere seguito da un'équipe di medici specialisti. Sui social aveva documentato il suo stato, raccontando di essere stato costretto alla carrozzina per una "combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni".

