Cobolli in semifinale a Bucarest, Darderi avanza a Marrakech: doppietta azzurra nell’ATP 250

Flavio Cobolli conquista la semifinale del torneo ATP 250 di Bucarest superando l’austriaco Filip Misolic con il punteggio di 7-6(5), 6-4 in un match durato un’ora e 55 minuti. Il tennista fiorentino, attualmente numero 45 del mondo, affronterà ora il vincente tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Pedro Martinez. Il primo set è stato combattuto e deciso al tie-break, dove Cobolli ha chiuso 7-5. Nel secondo parziale l’azzurro ha approfittato del calo dell’avversario per chiudere 6-4.

Passa in semifinale anche Luciano Darderi all’ATP 250 di Marrakech. Il tennista italo-argentino, numero 57 del ranking, ha battuto il ceco Vit Kopriva per 7-5, 6-2 in un’ora e 57 minuti. Per un posto in finale, Darderi sfiderà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, attualmente 57esimo nella classifica ATP.

