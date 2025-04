Russell Brand accusato di stupro e violenza sessuale da quattro donne

Russell Brand è stato formalmente accusato di stupro e aggressione sessuale da quattro donne, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale. I reati sarebbero avvenuti tra il 1999 e il 2005. La polizia britannica ha confermato che l’attore e comico, residente nell’Oxfordshire, è al centro di un’indagine ancora in corso.

Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni o sia stato coinvolto a contattare gli investigatori. Brand, che compirà 50 anni a giugno, è stato per anni una figura di spicco nella scena televisiva britannica. Tra il 2010 e il 2011 è stato sposato con la cantante Katy Perry.

Già nel 2023, un’inchiesta congiunta del Sunday Times e di Channel 4 aveva raccolto testimonianze di quattro donne che lo accusavano di violenza sessuale e stupro. In quell’occasione, Brand aveva respinto le accuse, sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali non consensuali.