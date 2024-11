Ginecologo norvegese accusato di violenza sessuale su 87 pazienti

Arne Bye, ginecologo 55enne norvegese, è al centro di un processo per gravi accuse di violenza sessuale su 87 pazienti, tra cui alcune adolescenti. I presunti abusi, avvenuti tra il 2004 e il 2022, includono palpeggiamenti non necessari e l'inserimento di oggetti nelle parti intime senza scopo medico. Le indagini hanno rivelato che Bye avrebbe filmato di nascosto le visite ginecologiche, accumulando circa 6.000 ore di registrazioni. Durante le perquisizioni, la polizia ha sequestrato 47.000 file video che documentano gli esami, per lo più ginecologici.

La vicenda è emersa nel 2022, quando le autorità sanitarie hanno segnalato possibili atti criminali alla polizia. Bye, che ha perso l'autorizzazione medica e il lavoro, ha ammesso in tribunale tre capi d'imputazione per stupro e 35 per abuso della sua posizione professionale. Ha dichiarato di aver utilizzato apparecchiature alternative durante gli esami, come tamponi vaginali per esami anali, e di aver filmato le visite per tutelarsi da possibili azioni legali, sostenendo di non aver mai visionato i video.

La comunità di Frosta, dove Bye ha operato come medico di famiglia dal 1998 al 2022, è profondamente scossa. Il processo, iniziato il 5 novembre 2024, è previsto durare fino al 18 febbraio 2025, data la complessità e la gravità delle accuse. Se riconosciuto colpevole, Bye rischia una pena fino a 21 anni di reclusione.

