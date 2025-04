Spinea, graffette nei panini al cioccolato: tre bambini di 5 anni in pronto soccorso

Tre bambini di 5 anni sono stati portati al pronto soccorso dopo aver mangiato panini al cioccolato contenenti graffette metalliche. L'episodio è avvenuto a Spinea, in provincia di Venezia. I dolci erano stati acquistati in un supermercato della zona da una donna che li aveva distribuiti al figlio e ad altri due bambini durante un pomeriggio all'oratorio.

La donna, in serata, ha assaggiato uno dei panini rimasti nella confezione e vi ha trovato delle graffette da cucitrice. Ha immediatamente avvisato gli altri genitori e contattato il pediatra. I bambini sono stati sottoposti a radiografie per verificare la possibile ingestione di corpi estranei. In uno dei tre piccoli, una graffetta è stata poi rilevata nelle feci.

Il prodotto incriminato proviene da un laboratorio fornitore del punto vendita. La madre che ha acquistato i panini ha inviato una segnalazione ai Nas, e sono state avviate indagini per risalire all'origine della contaminazione e garantire la sicurezza dei consumatori.