Germania, detenuto uccide la moglie durante una visita nel carcere di Burg

Un detenuto di 37 anni avrebbe ucciso la moglie 35enne durante una visita all’interno del carcere di Burg, vicino a Magdeburgo, nella Germania orientale. Il corpo senza vita della donna è stato scoperto ieri, giovedì 3 aprile, in una delle stanze dedicate ai colloqui con i familiari. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild.

L’autopsia, prevista per oggi, potrebbe chiarire le cause esatte della morte. Le indagini sono state affidate alla polizia di Stendal. La struttura carceraria di Burg, inaugurata nel 2009, è la più grande della Sassonia-Anhalt e ospita fino a 650 detenuti, inclusi quelli sottoposti a regimi di alta sicurezza.

