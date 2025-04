Chiavari, corpo senza vita trovato da una maestra durante una gita scolastica

Macabro ritrovamento questa mattina a Chiavari, in provincia di Genova. Intorno alle 10, il cadavere di una donna asiatica è stato scoperto nei pressi del fiume Entella, sul lato di San Salvatore, vicino al supermercato In's. A fare la scoperta è stata una maestra che accompagnava una classe di alunni in visita al parco fluviale della zona.

La donna ha notato il corpo lungo la sponda e ha immediatamente allertato i soccorsi. Secondo le prime informazioni, il corpo si trovava in stato di decomposizione avanzata, abbandonato da diversi giorni e privo di documenti, rendendo impossibile l’identificazione e la stima precisa dell’età.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una volante della polizia, un’ambulanza e l’automedica del 118, che hanno isolato l’area per permettere gli accertamenti. Le indagini sono in corso per chiarire l’identità della donna e le cause della morte.

