Anna Williams disponibile in TEKKEN 8

Anna Williams, il Fulmine Scarlatto, è il primo personaggio del Season 2 Character Pass di TEKKEN 8 a unirsi al roster.Anna Williams continua il suo viaggio guidata dalla sete di vendetta contro sua sorella Nina Williams, che ha ucciso il suo fidanzato.

Per farlo utilizzerà tutte le abilità mortali usate per completare le sue missioni quando era un’assassina.È il 37esimo personaggio nel roster e il primo del Season 2 Character Pass che includerà altri 3 personaggi in arrivo questa estate, autunno e inverno.

Anna è disponibile sia nel Character Pass o come acquisto individuale.

Per il trailer:https://youtu.be/HZ7EMfjpa1Y

TEKKEN 8 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

ANNA WILLIAMS TORNERÀ IN TEKKEN 8 - Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato la roadmap della Stagione 2 di TEKKEN 8, annunciando che Anna Williams tornerà nel gioco come primo dei quattro personaggi DLC pianificati, di cui uno completamente originale.Il “Fulmine Scarlatto”, che ha debuttato nel primo TEKKEN, si unirà al roster dall’1 aprile 2025 con 72 ore di accesso anticipato per chi possiede il Pass Personaggio e Arena della Stagione 2 o il Pass Personaggio della Stagione 2, mentre per tutti gli altri sarà disponibile dal 4 aprile.

Clive Rosfield arriva in Tekken 8 - Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi Clive Rosfield da FINAL FANTASY XVI come primo personaggio ospite ad arrivare in TEKKEN 8. Il personaggio principale dell’epica serie di FINAL FANTASY si unirà al roster come prossimo personaggio giocabile DLC con 72 ore di accesso anticipato per i possessori del Playable Character Year 1 Pass dal 16 dicembre 2024, mentre l’uscita ufficiale è fissata per il 19 dicembre.

Heihachi è tornato in Tekken 8! - Heihachi Mishima fa il suo ritorno in TEKKEN 8 portando il roster del gioco a 35 giocatori. È il terzo DLC del Character Year 1 Pass, dopo Eddy e Lidia. Il King of Iron Fist, apparentemente morto alla fine di TEKKEN 7, in realtà è riuscito a ingannare la morte tornando con uno stile evoluto, appreso grazie al tempo trascorso con i monaci Tekken.