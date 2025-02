ANNA WILLIAMS TORNERÀ IN TEKKEN 8

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato la roadmap della Stagione 2 di TEKKEN 8, annunciando che Anna Williams tornerà nel gioco come primo dei quattro personaggi DLC pianificati, di cui uno completamente originale.

Il “Fulmine Scarlatto”, che ha debuttato nel primo TEKKEN, si unirà al roster dall’1 aprile 2025 con 72 ore di accesso anticipato per chi possiede il Pass Personaggio e Arena della Stagione 2 o il Pass Personaggio della Stagione 2, mentre per tutti gli altri sarà disponibile dal 4 aprile. La roadmap della Stagione 2 è stata svelata nel corso dell’ultimo TEKKEN Talk Live, in cui il team ha anche annunciato modifiche alle partite classificate e dettagli per il TEKKEN World Tour 2025 che inizierà a EVO Japan il prossimo maggio.

Sviluppato dai Bandai Namco Studios Inc., TEKKEN 8 sfrutta l'Unreal Engine 5 per dare nuova vita e atmosfere alle battaglie del gioco, con ogni personaggio rimodellato con dettagli sorprendenti e nuovi ambienti dinamici e distruttibili. TEKKEN 8 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Per il gameplay trailer di Anna Williams:

https://youtu.be/HZ7EMfjpa1Y

Anna Williams si unisce alla lotta come primo personaggio DLC della nuova stagione, espandendo il roster del gioco a 37 combattenti. Conosciuta come "Fulmine Scarlatto" per la sua bellezza mozzafiato e le sue abilità di ex assassina, Anna continua il suo viaggio per vendicarsi di sua sorella Nina Williams in TEKKEN 8.

L'aggiunta al roster arriva sulla scia del primo personaggio su licenza aggiunto al gioco, con Clive Rosfield della serie FINAL FANTASY annunciato ai The Game Awards e aggiunto lo scorso dicembre.

Bandai Namco ha anche svelato la roadmap della nuova stagione, confermando il rilascio di tre personaggi DLC aggiuntivi dopo Anna insieme a due nuove arene, con arrivi previsti in estate, autunno e inverno 2025.

Dopo l'epica conclusione delle finali del TEKKEN World Tour 2024 a Tokyo, il TEKKEN World Tour 2025 inizierà all'EVO Japan il prossimo maggio. Il tour di quest'anno includerà modifiche al sistema di punteggi dei DOJO e alla qualificazione per i Top 8.

Per ulteriori informazioni sul TEKKEN World Tour 2025, è possibile accedere al portale del torneo all'indirizzo https://tekkenworldtour.com

Lo scorso fine settimana, le finali della European TEKKEN Cup 3 si sono svolte alla Gamescom LAN di Colonia e hanno visto il giocatore tedesco di TEKKEN Nino emergere vittorioso dopo tre giorni di intense competizioni.

Bandai Namco ha anche annunciato che la Stagione 2 introdurrà modifiche agli scontri per tutti i personaggi e aggiornamenti al sistema Rank Match, tra cui l'azzeramento delle classifiche e l'aggiunta di otto nuovi gradi di alto livello per i giocatori. I giocatori inizieranno con un grado aggiornato e saranno abbinati nel corso della stagione in base ai punti di grado del loro personaggio con il punteggio più alto. Inoltre, il sistema di abbinamento "Tekken Power" è stato rimosso.