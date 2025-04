Sgarbi ricoverato al Gemelli, La Russa gli fa visita: Molto provato

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 24 marzo. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Madama, confermando che il presidente del Senato Ignazio La Russa si è recato in visita all'ex sottosegretario. Nei giorni precedenti al ricovero, Sgarbi aveva rilasciato un’intervista in cui parlava apertamente del suo stato di salute: "Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto".

La figlia Evelina Sgarbi aveva dichiarato in tv che il padre stava "molto male", ma aveva ripreso a mangiare dopo giorni. "Non pensavo fosse così grave la situazione, mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… È stato abbastanza pesante", aveva raccontato durante un intervento a La Volta Buona su Rai1.

Sgarbi, 72 anni, aveva già affrontato problemi di salute dieci anni fa, quando fu colpito da un’ischemia cardiaca che richiese un intervento e un periodo in terapia intensiva al Policlinico di Modena.

Diaco apre 'Bellamà' con una lettera a Sgarbi: Forza Vittorio, ti si vuole bene - Pierluigi Diaco ha aperto la puntata odierna di 'Bellamà' su Rai2 con un messaggio di sostegno rivolto a Vittorio Sgarbi, critico d'arte ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una grave depressione. Il programma è iniziato senza la consueta sigla; visibilmente commosso, Diaco si è rivolto al pubblico e poi direttamente a Sgarbi:"Vittorio Sgarbi, che ha fatto dell’intelligenza, della vitalità, dell’amore per l’arte gli ingredienti principali della sua esistenza, sta vivendo un periodo molto difficile: una depressione pericolosa e preoccupante che lo costringe in un letto del Policlinico Gemelli di Roma.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: l'amico Veneziani parla della sua depressione - Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave depressione. Secondo quanto riportato, Sgarbi ha smesso di alimentarsi, rendendo necessario il ricovero per un monitoraggio specialistico continuo.

Sgarbi e la banana di Cattelan venduta per 6,2 milioni: arte come concetto mentale - L'opera "Comedian" di Maurizio Cattelan, una banana fissata al muro con del nastro adesivo, è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per 6,2 milioni di dollari, superando ampiamente la stima iniziale di 1-1,5 milioni di dollari.L'acquirente è Justin Sun, imprenditore nel settore delle criptovalute e fondatore di TRON, che ha dichiarato di voler mangiare la banana come parte dell'esperienza artistica.