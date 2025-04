Verstappen critica la scelta Red Bull su Lawson: Dimostri che si sbagliano

Max Verstappen ha espresso il suo disaccordo con la decisione della Red Bull di sostituire Liam Lawson dopo appena due gare. Il pilota neozelandese è stato escluso dopo prestazioni deludenti in Australia e Cina, mentre la squadra ha ufficializzato Yuki Tsunoda. Poco dopo, Verstappen ha messo "mi piace" a un post di Guido van der Garde che definiva la scelta una "mossa di paura".

In Giappone, Verstappen ha commentato: "Mi è piaciuto il commento, quindi parla da solo. Non è stato un errore. A volte non serve dire tutto pubblicamente. Il nostro problema principale è la macchina, non dove vogliamo che sia".

Ha poi aggiunto parole di sostegno a Lawson: "Red Bull ha preso una decisione dandogli due gare. Ma non bisogna dimenticare i sacrifici fatti in tutta una carriera. Ricordo le mie lacrime e il mio sangue per arrivare in Formula 1, per non parlare di un top team. È vero, non ha brillato, ma solo lui può sapere cosa significa. Gli auguro forza e coraggio per correre in Giappone. Creda in sé stesso, tenga la testa alta e dimostri che si sbagliano".

Tsunoda, che non ha ricevuto indicazioni precise su tempistiche o risultati attesi, ha dichiarato: "Non ho pressioni legate al tempo. Horner mi supporta e ha solo condiviso le sue aspettative. La pressione c’è sempre quando si corre".

Il consulente Helmut Marko ha ammesso errori nel processo decisionale. Horner, parlando a Sky Sport in Giappone, ha spiegato che il team ha "chiesto troppo e troppo presto" a Lawson. Anche Lewis Hamilton ha commentato: "Dargli solo due gare è stato piuttosto duro".

Hamilton punge Verstappen: Il suo ingegnere ha subito abusi per anni - Durante il Gran Premio d'Australia, Lewis Hamilton ha attirato l'attenzione per alcuni scambi radio con il suo nuovo ingegnere, Riccardo Adami. Il pilota della Ferrari, che ha concluso la gara al decimo posto, ha chiesto al suo ingegnere di limitare le comunicazioni per potersi concentrare meglio, affermando: "Lascia fare a me, per favore".

Max Verstappen campione del mondo 2024, Russell domina il GP di Las Vegas - Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo in Formula 1, consolidando la sua posizione tra i grandi del motorsport. Nel Gran Premio di Las Vegas, terz'ultima tappa del campionato, il pilota olandese della Red Bull ha concluso al quinto posto, risultato sufficiente per assicurarsi matematicamente il titolo, grazie al vantaggio accumulato su Lando Norris della McLaren.

GP del Brasile: Verstappen trionfa con una rimonta epica, Leclerc quinto - Max Verstappen ha conquistato il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, realizzando una straordinaria rimonta dalla 17ª posizione in griglia. L'olandese della Red Bull ha dominato una gara caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse e numerosi colpi di scena, consolidando la sua leadership nel campionato mondiale.