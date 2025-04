Intel Xeon continua ad essere l’unica CPU per server valutata su MLPerf

Intel Xeon 6 con P-core ha registrato mediamente un miglioramento delle prestazioni di 1,9 volte rispetto ai processori Xeon di quinta generazione

La notizia: MLCommons ha rilasciato oggi i suoi più recenti benchmark MLPerf Inference v5.0, che hanno mostrato i risultati di Intel® Xeon® 6 con Performance-core (P-core) su sei benchmark chiave. I risultati rivelano un notevole incremento di 1,9 volte nelle prestazioni AI rispetto ai processori della generazione precedente, confermando Xeon 6 come una soluzione ottimale per i moderni sistemi AI.

“Gli ultimi risultati MLPerf dimostrano che Intel Xeon 6 è la CPU ideale per i carichi di lavoro AI, in quanto offre un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Intel Xeon rimane la CPU leader per i sistemi AI, con miglioramenti costanti delle prestazioni tra una generazione e quella successiva in numerosi benchmark specifici”.

Karin Eibschitz Segal, corporate vice president e interim general manager, Data Center e AI Group di Intel

Perché è importante: Con l'accelerazione nell'adozione dell'intelligenza artificiale, le CPU sono essenziali per i sistemi di AI, fungendo da nodo host per gestire funzioni critiche come la pre-elaborazione dei dati, la trasmissione e l'orchestrazione del sistema. Intel continua a distinguersi come l'unico fornitore a sottoporre i risultati delle CPU server a MLPerf.

In MLPerf Inference v5.0, Intel Xeon 6 con P-core ha ottenuto un miglioramento medio delle prestazioni di 1,9 volte rispetto ai processori Intel® Xeon® di quinta generazione in benchmark fondamentali quali ResNet50, RetinaNet, 3D-UNet e il nuovo GNN-RGAT. Ciò rafforza Intel Xeon 6 come CPU preferita per l'intelligenza artificiale e mostra come Xeon sia un’alternativa convincente per modelli di linguaggio più piccoli.

Intel ha fatto passi da gigante nelle prestazioni AI negli ultimi quattro anni. Dal primo benchmarking di Xeon a MLPerf nel 2021 con processori Intel® Xeon® di terza generazione, Intel ha visto un miglioramento nelle prestazioni di 15 volte su ResNet50. L'ottimizzazione del software ha ulteriormente contribuito a una crescita del 22% in GPT-J e dell'11% nel benchmark 3D U-Net.

In che modo sostiene i clienti: Questi nuovi risultati MLPerf dimostrano le eccezionali prestazioni di Intel Xeon in molteplici soluzioni di OEM e partner dell'ecosistema. Con il crescere dell’integrazione dei carichi di lavoro AI nei sistemi aziendali, gli OEM danno priorità ai sistemi basati su Xeon per garantire che i loro clienti ottengano le migliori prestazioni di AI.

Intel ha collaborato con quattro importanti partner OEM (Cisco, Dell Technologies, Quanta e Supermicro) che hanno sottoposto risultati con Intel Xeon 6 con P-core, evidenziando diversi carichi di lavoro di intelligenza artificiale e capacità di distribuzione.