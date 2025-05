Intel Xeon 6: Max AI su GPU

Le nuove CPU Intel Xeon 6 massimizzano le prestazionidella GPU per accelerare l’AI

I nuovi processori Xeon 6 con tecnologia Priority Core Turbo potenziano i carichi di lavoro AI e fanno il loro debutto nei più recenti sistemi AI DGX B300 di NVIDIA.

Intel ha presentato oggi tre novità nella serie di CPU Intel Xeon 6 progettate specificamente per gestire i sistemi di intelligenza artificiale basati sulle più avanzate GPU (Graphics Processing Unit). Questi nuovi processori con core Performance (P-core) includono l'innovativa tecnologia Intel Priority Core Turbo (PCT) e Intel Speed Select – Turbo Frequency (Intel SST-TF), che offrono frequenze di core della CPU personalizzabili per potenziare le prestazioni della GPU nei carichi di lavoro di intelligenza artificiale più impegnativi.

I nuovi processori Xeon 6 sono immediatamente disponibili, e uno dei tre funge attualmente da CPU host per NVIDIA DGX B300, l'ultima generazione di sistemi per accelerare l’AI dell'azienda. NVIDIA DGX B300 integra il processore Intel Xeon 6776P, che svolge un ruolo fondamentale nella gestione, nell'orchestrazione e nel supporto del sistema. Grazie alla sua robusta capacità di memoria e alla sua grande ampiezza di banda, Xeon 6776P supporta le crescenti esigenze dei modelli e dei data set di intelligenza artificiale.

"Queste nuove SKU Xeon dimostrano le prestazioni ineguagliabili di Intel Xeon 6, rendendolo la CPU ideale per i sistemi di intelligenza artificiale accelerati da GPU di nuova generazione", ha affermato Karin Eibschitz Segal,corporate vice president and interim general manager of the Data Center Group di Intel. "Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con NVIDIA per offrire uno dei sistemi di intelligenza artificiale più performanti del settore, contribuendo ad accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale in tutti i settori".

Massimizzare le prestazioni dell’AI con Priority Core Turbo

L'introduzione di PCT, in abbinamento a Intel SST-TF, segna un significativo balzo in avanti nelle prestazioni dei sistemi di intelligenza artificiale. PCT consente la prioritizzazione dinamica dei core HP (high priority), consentendo loro di funzionare a frequenze turbo più elevate. Parallelamente, i core LP (lower priority) operano alla frequenza base, garantendo una distribuzione ottimale delle risorse della CPU. Questa funzionalità è fondamentale per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale che richiedono un'elaborazione sequenziale o seriale, alimentando le GPU più velocemente e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.

In termini più ampi, i processori Intel Xeon 6 con core P offrono funzionalità leader del settore per qualsiasi sistema di intelligenza artificiale, tra cui:

Numero elevato di core e prestazioni single-thread eccezionali: con un massimo di 128 P-core per CPU, questi processori garantiscono una distribuzione bilanciata del carico di lavoro per attività di intelligenza artificiale intensive.

con un massimo di 128 P-core per CPU, questi processori garantiscono una distribuzione bilanciata del carico di lavoro per attività di intelligenza artificiale intensive. Velocità di memoria più elevate del 30% 1 rispetto alla concorrenza, Intel Xeon 6 offre prestazioni di memoria superiori in configurazioni ad alta capacità e supporta un’ampiezza di banda di memoria all'avanguardia con moduli MRDIMM e CXL.

rispetto alla concorrenza, Intel Xeon 6 offre prestazioni di memoria superiori in configurazioni ad alta capacità e supporta un’ampiezza di banda di memoria all'avanguardia con moduli MRDIMM e CXL. Prestazioni I/O migliorate: con un numero di canali PCIe fino al 20% maggiore rispetto ai precedenti processori Xeon, queste CPU consentono un trasferimento dati più rapido per carichi di lavoro ad alto utilizzo di I/O.

con un numero di canali PCIe fino al 20% maggiore rispetto ai precedenti processori Xeon, queste CPU consentono un trasferimento dati più rapido per carichi di lavoro ad alto utilizzo di I/O. Affidabilità e semplicità di manutenzione senza pari: questi processori sono progettati per garantire la massima operatività con solide funzionalità di affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione che riducono al minimo le interruzioni aziendali.

questi processori sono progettati per garantire la massima operatività con solide funzionalità di affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione che riducono al minimo le interruzioni aziendali. Intel Advanced Matrix Extensions: supportano l'aritmetica di precisione FP16, consentendo un'efficiente pre-elaborazione dei dati e attività CPU critiche nei carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Mentre le aziende modernizzano la propria infrastruttura per gestire le crescenti esigenze dell'intelligenza artificiale, i processori Intel Xeon 6 con core P offrono la combinazione ideale di prestazioni ed efficienza energetica.

Questi processori supportano un'ampia gamma di applicazioni per data center e reti, consolidando la posizione di Intel come leader nelle soluzioni CPU ottimizzate per l'intelligenza artificiale.